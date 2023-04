-“30 Ocak 2023 tarihinde Ortak Politikalar Mutabakat Metnimizi, Türkiye ile paylaştık. Cumhurbaşkanı Adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun da hükümet programıdır. Bunlar çok önemli metinler, çok önemli ilkeler var. Çünkü bizim masamızda her zaman demokrasi ve hukukun üstünlüğü oldu. Ve seçim beyannamesine baktığımızda saray iktidarının, tamamının bu metinlerden alıntı olduğunu gördük. Kopyalamaktan başka hiçbir şey yapamamışlar.”

CHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek, Çanakkale'de; yurttaşlara, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazandığı takdirde ilk 100 gün içinde yapılacakları anlattı. Erkek, “30 Ocak 2023 tarihinde Ortak Politikalar Mutabakat Metnimizi, Türkiye ile paylaştık. Cumhurbaşkanı Adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun da hükümet programıdır. Bunlar çok önemli metinler, çok önemli ilkeler var. Çünkü bizim masamızda her zaman demokrasi ve hukukun üstünlüğü oldu. Ve saray iktidarının seçim beyannamesine baktığımızda, tamamının bu metinlerden alıntı olduğunu gördük. Kopyalamaktan başka hiçbir şey yapamamışlar.” dedi.

CHP'li Erkek’in konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

11 NİSAN’DA ÖYLE BİR BAĞIRLARINA BASTILAR Kİ YİNE ÇOK BÜYÜK BİR GURUR DUYDUK

Çanakkale halkına yürekten, kocaman teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bizi her zaman olduğu gibi 11 Nisan’da öyle bir bağırlarına bastılar ki yine çok büyük bir gurur duyduk. Yeni belediyemizin hizmet binası açılışında bizi yalnız bırakmadılar. Geçmişte olduğu gibi. Biz de onlara söz veriyoruz, geçmişte olduğu gibi bugün de yarın da bu güzel memleketimizi gözümüzün bebeği gibi koruyacağız.

ÇANAKKALE HALKINA SONSUZ TEŞEKKÜRLER

Tarihi Gelibolu Yarımadamızın, Biga Yarımadamızın, Truva bölgemizin, Assos bölgemizin, boğazımızı, ormanlarımızı, Kazdağlarımızı, adalarımızı, bu müstesna coğrafyayı hep birlikte öyle bir koruyacağız ki maalesef betonlaşma, rant uğruna saldırıları hep birlikte son vereceğiz. Çanakkale halkına sonsuz teşekkürler.

SEÇİM BEYANNAMESİNİ DİNLERKEN SANKİ 21 YILDIR İKTİDARDA OLAN KENDİ DEĞİL DE MUHALEFETTE OLAN BİRİNİ DİNLİYOR GİBİYDİK

Birkaç gün önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim beyannamesini Türkiye ile paylaştı. 2028 hedeflerini ortaya koydu. Ama seçim beyannamesini dinlerken sanki 21 yıldır iktidarda olan kendi değil de muhalefette olan birini dinliyor gibiydik.

Ayrıca biz Millet İttifakı olarak uzun zamandır birlikte çalışıyoruz. 28 Şubat 2022 tarihinde Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Mutabakat Metnini imzaladık. 6 genel başkan imzaladı. Bu temel metindir. Burada hem güçlendirilmiş parlamenter sistem var hem de önemli temel ilkeler var. Yolsuzlukla mücadeleden kamu yönetimine liyakate, üniversitelerden yerel yönetime birçok konu burada mevcut.

KOPYALAMAKTAN BAŞKA HİÇBİR ŞEY YAPAMAMIŞLAR

Daha sonra 84 maddeyi kapsayan çok önemli bir anayasa değişikliği önerimizi Türkiye ile paylaştık. 28 Kasım 2022 tarihinde. 30 Ocak 2023 tarihinde Ortak Politikalar Mutabakat Metnimizi, Türkiye ile paylaştık. Cumhurbaşkanı Adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun da hükümet programıdır. Bunlar çok önemli metinler, çok önemli ilkeler var. Çünkü bizim masamızda her zaman demokrasi ve hukukun üstünlüğü oldu. Ve seçim beyannamesine baktığımızda saray iktidarının, tamamının bu metinlerden alıntı olduğunu gördük. Kopyalamaktan başka hiçbir şey yapamamışlar.

SANKİ MUHALEFETTEKİ BİR KONUŞMA, BİZ İKTİDARDAYIZ, KENDİSİ MUHALEFETTE

Seçim beyannamesinde diyor ki Erdoğan ‘İmar affını bundan sonra affedilemeyecek suçlar arasına alacağız’ diyor. Sanki muhalefetteki bir konuşma, biz iktidardayız, kendisi muhalefette. ‘Vatandaşın can ve mal güvenliği her şeyin önünde gelir’ diyor. Demek ki gelmiyormuş. Yaşama hakkı, vatandaşın can ve mal güvenliği devletin en temel görevi ve sorumluluğudur.

ÇÜRÜK MÜ DEĞİL Mİ, DEPREME DAYANIKLI MI DEĞİL Mİ BAKMADAN TAMAMINI AFFETTİ

Kısaca bir hatırlayalım, çünkü her şeyi çok çabuk unutuyoruz. 8 kere imar affı çıkardı. 2003 Mart, 2003 Aralık, 2005 Temmuz, 2008 Temmuz, 2012 Mayıs, 2015 Nisan, 2017 Ocak ve en sonra 2018 Mayıs. Tam 8 kere. Hele hele o 2018 Mayıs imar affı var ya, 2018’den önce Türkiye’deki tüm kaçak yapıları affetti. Çürük mü değil mi, depreme dayanıklı mı değil mi bakmadan tamamını affetti. Örneğin iki kat izni var, her şey iki kata göre yapılmış, iki kat da kaçak çıkmış, olsun parayı ver. Oy, para için bunların hepsi yapıldı.

O DEPREM OLMASAYDI, ÇEVRE BAKANLIĞI YENİ İMAR AFFINI HAZIRLAMIŞTI. BEKLİYORDU

Yalnızca 2018 Mayıs imar affında tam 7 milyon 238 bin 50 adet bağımsız bölüme belge verildi. Ve Erdoğan, Kahramanmaraş’ta, Adıyaman’da, Hatay’da, Gaziantep’te, Malatya’da bunları insanlara meydanlarda müjde olarak anlattı. ‘Sevgili Malatyalılar, 400 bin Malatyalının sorununu çözdük, müjde’ dedi… O insanlara müjde dediği, o evleri o insanlara mezar oldu. Gerçek bu. Tek adam rejimi, bu ucube sistem de 6 Şubat’ta enkaz altında kaldı. O deprem olmasaydı, Çevre Bakanlığı yeni imar affını hazırlamıştı. Bekliyordu. Deprem olmasaydı Meclis’e getiriyorlardı. Bunların hepsini oy uğrana, iktidarı uğruna yaptılar.

GÜÇLÜ SOSYAL DEVLET BİTMİŞ, PANDEMİ OLUR IBAN VERİRLER, SEL FELAKETİ OLUR IBAN VERİRLER, DEPREM OLUR IBAN VERİRLER

Şimdi çıkmış seçim beyannamesinde hiç utanmadan imar affı affedilmeyecek suçlar arasına girecek diyor. Bu ülkede fay hatları kırılırken sarayda bu ülkeyi yönetenlerin ar damarları da kırılmış. Birkaç örnek vereceğim, hani şöyle yapacağız böyle yapacağız diyorlar ya. Yaptıkları tek şey, güçlü sosyal devlet bitmiş, pandemi olur IBAN verirler, sel felaketi olur IBAN verirler, deprem olur IBAN verirler. Maalesef yaptıkları bu.

6 ŞUBAT 2017, HALA AYVACIK’TA 86 HAK SAHİBİ VATANDAŞ KONUT BEKLİYOR, HALA 42 AİLE KONTEYNERDE YAŞIYOR

Adıyaman Samsat’ta 2017 yılında deprem oldu. 6 yıl geçti, Samsat’ın köyünde hala birçok aile konteynerde yaşıyor. 6 yıl. Gelelim bizim memleketimize, Ayvacık ilçe belediye başkanımız da burada. 2017’de ne acı tesadüftür ki o da 6 Şubat’ta, deprem oldu… 6 Şubat 2017, hala Ayvacık’ta 86 hak sahibi vatandaş konut bekliyor… Hala 42 aile, altı yıldır konteynerde yaşıyor. Burada Ayvacık’ta. Onun için bunların ar damarları kırılmış. Türkiye Cumhuriyeti, burada hak sahibi 86 vatandaşına 6 yılda konut yapamaz mı ya.

‘MÜLAKATI KALDIRACAĞIZ’ DİYORLAR, BİNLERCE MÜLAKAT MAĞDURU YARATTILAR

Örneğin gençlere diyorlar ki ‘Mülakatı kaldıracağız’ diyorlar. Binlerce mülakat mağduru yarattılar. Binlerce pırıl pırıl genci, yazılı sınavda çok yüksek almasına rağmen bilerek elediler. Haksızlık yaptılar, kul hakkı yediler. Biz çok iyi biliyoruz ki TÜRGEV’lerde TÜGVA’larda Erdoğan’ın çocuklarıyla birlikte listeler hazırlandı kimler kamuya alınacak diye. Biz 28 Şubat 2022 tarihli mutabakat metnimizde zaten yazdık bunları. Mülakat kalkacak dedik. Bu haksızlıklar, adaletsizlikler son bulacak dedik… Şimdi seçim beyannamesinde mülakatı kaldıracağız diyorlar, sanki iktidarda biziz, muhalefette onlar.

NİYE VERMİYORSUNUZ, ELİNİ TUTAN MI VAR

Gençlere 10 GB internet vereceğiz diyorlar. Ya verin. Niye vermiyorsunuz. Elini tutan mı var. Böyle bir vaat olur mu? Erdoğan yönetimi de tek adam sistemi de iflas etmiştir. 85 milyonu freni patlamış kamyon gibi uçuruma sürüklüyorlar. Ama buna hep birlikte dur diyeceğiz

TEK ADAM SİSTEMLERİ, EKONOMİK KRİZLERİ ÇÖZEMEZ, AKSİNE DERİNLEŞTİRİR

Gayri safi milli hasılamız 1,5 trilyon dolar olacak. Hani 2023’te 2 trilyon dolar olacaktı. Geriye götürmüşler. Şu anda da 800 milyar dolar oldu. Yoksullaşıyoruz. Her geçen gün yoksullaşıyoruz. 2023 hedeflerini hatırlayın 2 trilyon dolar. Kişi başına düşen milli gelir 25 bin dolar olacaktı 2023’te. Yani şimdi olacaktı. Şimdi seçim beyannamesinde 2028’de 16 bin dolar olacak diyor. İşsizlik, şimdi çift haneli. 2023’te yüzde 5 olacak diyorlardı. Şimdi 2028 hedefi yüzde 7. Her alanda geriye gidiyoruz. Çünkü tek adam sistemleri, ekonomik krizleri çözemez, aksine derinleştirir. Çözemiyorlar.

BAĞIMSIZ İKTİSATÇILARA GÖRE ÜÇ HANELİ ŞU AN

Enflasyon, 2023’te tek haneli olacaktı. Vaatleri vardı. Bağımsız iktisatçılara göre üç haneli şu an. Yüzde 112. TÜİK’e göre yüzde 50. O TÜİK’tekiler de yargılanacak, bunu sakın aklınızdan çıkarmayın. Çünkü açık bir şekilde kasten görevlerini kötüye kullanıyorlar. Onun rakamına göre bile yüzde 50. Şimdi diyor ki 2028’de tek haneye düşüreceğiz. Böyle giderse kaç haneli olacağı belli değil.

DÜNYANIN EN BÜYÜK 10 EKONOMİSİ ARASINA GİRECEKTİ, 20’DEN DÜŞTÜK BİLİYOR MUSUNUZ

Demişlerdi ki 2023’te Türkiye ilk 10 ekonomiye girecek. Dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girecekti. 20’den düştük biliyor musunuz? 17’nci sıradaydık. Şu anda 20’den düştü. Gerçekten halka yalan söylemek suçtur. Ama bıkmadan, usanmadan yalan söylemeye devam ediyorlar.

ŞU ANDA İLK 500’TE ÜNİVERSİTEMİZ YOK, GETİRDİKLERİ TABLO BU

İlk 500’de artık Türkiye’nin bir üniversitesi yok. Üniversiteler, bilgi üretmezse katma değeri yüksek ürün üretebilir misiniz? Hep anlatırız ya İkinci Dünya Savaşı sonrası Alman devlet adamının o tarihi sözü, ‘Evet, ülkemiz baştan aşağıya yıkıldı, taş üstünde taş kalmadı, ama üniversitelerimiz ayakta’ demişti. Bu iktidar da bizim üniversitelerimizi yıkıyor. Bizim ilk yüzde üniversitelerimiz vardı. Boğaziçi vardı, ODTÜ vardı. İlk yüzde. Şu anda ilk 500’te üniversitemiz yok. Getirdikleri tablo bu.

1940’LI YILLARDA DÜNYADA UÇAK İHRAÇ EDEN 5 ÜLKEDEN BİRİYDİK

Bir tek fabrika, bir tek tesis kurmadılar. Özel sektörün yaptıklarını kendi yaptıklarıymış gibi anlatıyorlar. Bu Cumhuriyet daha ilk yıllarında 1925’te uçak fabrikası kurdu. 1930’da Merkez Bankası’nı kurdu. Biz 1940’lı yıllarda dünyada uçak ihraç eden 5 ülkeden biriydik. Eskişehir’deki uçak motor fabrikası 112 savaş uçağı üretti. Bugün Danimarka’da, Norveç’te gidin müzelerde görürsünüz.

DEMOKRATİK HUKUK DEVLETİNDE DEVLETİ YÖNETENLER AF TALEP EDEBİLİR Mİ

Bu seçimde hepimize düşen büyük bir sorumluluk var. Kendimiz için, partimiz için değil, bu partiler üstü bir mücadele. Gelecek nesil için, çocuklarımızın, torunlarımızın geleceği için. Bu adaletsiz, talan düzenini hep birlikte bir son vereceğiz. 6 Şubat depreminde de gördük. Bu sistem enkaz altında kaldı. Gerçekten ucube bir sistem. Demokratik hukuk devletinde devleti yönetenler af talep edebilir mi? Gereğini yapar, istifa eder. Gerçek rakamlar, 150 bini, 200 bini söylüyor kaybettiklerimizi. Devleti yönetenlerden sorumluluk üstlenen bir kişi yok.

CUMHURİYETİMİZİN 100’ÜNCÜ YILINDA 100 BİN ÖĞRETMEN ATANACAK

6 genel başkanın imzaladığı mutabakat metinlerde yapacaklarımızın hepsini Türkiye ile paylaşmıştık. Bugün sizlere ilk 100 günde yapacaklarımızı bir broşür olarak vereceğim. Çok şey var da birkaçını paylaşacağım. Kalıcı yaz saati uygulamasına derhal son verilecek. Köy okulları yeniden açılacak. Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında 100 bin öğretmen atanacak. Devlet okullarımızda evlatlarımıza beslenme desteği verilecek. Çünkü maalesef açlıktan bayılan çocuklar var. Bunu hak etmiyoruz. Bu memlekette hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. Bay Kemal’in sözüdür.

DÜNYADA HASTANESİ OLMAYAN TEK ORDU ŞU ANDA BİZİM ORDUMUZ

GATA ve askeri hastaneler yeniden açılacak. Dünyada hastanesi olmayan tek ordu şu anda bizim ordumuz. Korkuya bakın. Korkarak siyaset mi yapılır, devlet mi yönetilir. Devlet, bilgiyle istişareyle, uzlaşıyla yönetilir. Tek adamın aklı mı ortak akıl mı? Biz niçin bir aradayız, demokrasinin temeli istişare ve uzlaşmadır. Yeni bir siyaset kültürüne, yeni bir yönetim anlayışına ihtiyacımız var. Farklılıklarımızı zenginlik olarak kabul edeceğiz. Adaleti tesis edeceğiz.

KAMUDA ADAM KAYIRMA TAMAMEN KALKACAK

Kamuda israfa derhal son vereceğiz. O saraya kayıtlı 16 uçak; bir tane iki tane yetmiyor mu ya, satılacak ve orman yangınları söndürme uçakları alınacak. Kamuda adam kayırma tamamen kalkacak. İsrafa son verilecek. Akçeli işlere bulaşan, rüşvet iddiası altındaki büyükelçiler, bürokratlar derhal görevden el çektirilecek. Türkiye Cumhuriyeti’nde üç kişi Türk bayrağı taşır makam aracında. Cumhurbaşkanı, büyükelçi, vali. Şu büyükelçinin haline bakın. Hani arkadaşlar çok hassas ya, ‘Bakara makara’ diyen adamı da büyükelçi yaptılar, hakkında çok fazla rüşvet iddiaları olanları da büyükelçi yaptılar, maalesef. Türkiye Cumhuriyeti’ni temsil edemez bunlar. Derhal geri çağrılacak.

EKONOMİK VE SOSYAL KONSEY DERHAL TOPLANACAK

Dört, beş yerden maaş alma dönemi bitecek. Sarayda bakanlıklara paralel olarak kurulmuş tüm politika kurulları ve ofisler derhal lağvedilecek. Ekonomik ve Sosyal Konsey derhal toplanacak. En son 2009’da toplantı biliyor musunuz? Anayasamızda yer alan Ekonomik ve Sosyal Konsey’de herkes var, Türkiye var. Niye toplamıyorsunuz? Danışmaya, ortak akla, istişareye ihtiyacınız yok mu? Kızılay asla ve asla ticarethane olmayacak. Çünkü Kızılay’ın sahibi saray değil halktır. Bütün kaynakların sahibi halktır. Bunu asla unutmayacağız. Herkes harcadığı her kuruşun hesabını verecek.

ÇİFTÇİMİZİN, TARIM KREDİ VEYA ZİRAAT BANKASI’NDAN ALDIĞI TÜM KREDİLERİN FAİZLERİ SİLİNECEK

Tarımda çalışan kadınların ve gençlerin, sosyal güvenlik primlerini devlet karşılayacak. Esnafımızın gerek esnaf kefaletten gerek Halk Bankası’ndan kullandığı kredilerin faizleri silinecek. Esnaf Bakanlığı kurulacak. Çünkü esnafımız, bu toplum temel direğidir. Çiftçimizin, tarım kredi veya Ziraat Bankası’ndan aldığı tüm kredilerin faizleri silinecek. Ziraat Bankası’nın Demirören Grubu’ndan alacağı ne kadar biliyor musunuz 3 milyar doların üzerinde. Ödemiyor, Ziraat Bankası da harekete geçemiyor. Şu zarara bakın, kamu bankası. Bunların hepsi derhal incelemeye alınacak.

İLK BİR HAFTADA ‘SİYASİ AHLAK KANUNU’ GELECEK

İlk bir haftada Meclis Genel Kurulu’na gelecek ‘Siyasi Ahlak Kanunu.’ Kanunumuzu hazırladık. Zaten benim de Anayasa Komisyonu’nda görev yaptığım sürede o kanun gelmişti. Biz üzerinde çok ciddi çalışmıştık. Sonra biriler çok korktu, rahatsız oldu, talimat geldi, geri çekildi. İlk bir haftada ‘Siyasi Ahlak Kanunu’ gelecek. Çünkü siyaset zenginleşmeye yeri değil. Siyaseti bu kirlilikten kurtaracağız."

VİDEO LİNKİ: https://www.youtube.com/live/ N8PBcxGOyNU?feature=share