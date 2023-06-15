CHP Doğa Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Semra Dinçer, plastik çöp ithalatı konusunu TBMM gündemine taşıdı. Dinçer, " Türkiye'nin Avrupa'nın çöplüğü olmasına izin vermeyeceğiz" dedi.

CHP Doğa Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Semra Dinçer, plastik çöp ithalatı konusunu TBMM gündemine taşıdı. Çevre, İklim ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki tarafından cevaplanması istemiyle verdiği soru önergesinde Dinçer, son yıllarda Türkiye’ye gönderilen çöp miktarına dikkat çekerek; “2020 yılında Türkiye, Avrupa ülkelerinden en fazla plastik atık ithal eden ülke konumuna gelmiş, 660 bin ton plastik atık ülkemize girmiştir. Avrupa Birliği ülkelerinden daha zayıf atık yönetim kriterlerine sahip olan ülkemizde söz konusu atıkların akıbeti belirsizliğini korumakta, çevreye ve halk sağlığına yönelik büyük tehlikeler oluşturmaktadır. Gün geçmeden yurt dışından her türlü atık ithalatının yasaklanması ve sıfır atık hedefine ulaşmak için tüm önlemlerin yasal düzlemede ele alınması gereklidir. Çevre ve doğa üzerindeki baskı her geçen gün artarken, ülkemizin Avrupa’nın kalıcı çöplüğü haline gelmesine izin veremeyiz.” ifadelerini kullandı.

Türkiye Çöp İthalatında Dünyada İlk Üçte

OECD verilerine göre Türkiye’nin dünyada en fazla çöp ithal eden üçüncü ülke olduğuna vurgu yapan Dinçer; “Türkiye’ye çöp ithal eden ülkelerin başında İngiltere, Belçika, Almanya, ABD, Hollanda, İspanya, İtalya gibi ülkeler geliyor. Her ne kadar geçmişte Bakanlık plastik atık ithalatı kotasını düşürmüş olsa da yapılan araştırmalar ve sahadan gelen bilgiler Avrupa’nın en büyük plastik çöplüğü olmaya devam ettiğimizi gösteriyor. Çin’in 2018 yılı başında çöp ithalatını yasaklaması ardından, Türkiye çöp ithalatında dünyada ilk sıralara yerleşti ve ülke içinde faaliyet gösteren geri dönüşüm tesisi sayısında hızla artış yaşandı. Ancak atık yönetimdeki araştırma ve kontrol mekanizmalarının şeffaf bir şekilde çalıştırılmıyor olması, geri kazandırılamayan ithal çöplerin akıbetindeki belirsizlikler, AKP iktidarının ithal çöp konusunu da bir rant alanına çevirdiğini açıkça gösteriyor. Çünkü tüm detaylar itinayla kamuoyundan saklanıyor. İşlenmeden doğaya ve denizlere bırakılan tüm atıklar besin zincirine karışarak ve solunum yoluyla hayatlarımızı tehlike altına atıyor. Ülke ekosistemi, toprak ve su sağlığı, canlı yaşamı ve halk sağlığı AKP iktidarının umurunda değil. Tek dertleri daha fazla rant sağlamak!” dedi.

Çöp İthalatı Derhal Yasaklanmalı

Yurtdışından alınan plastik atıkların en kısa sürede yasaklanması gerektiği çağrısında da bulunan Dinçer şunları söyledi; “Bakanlık derhal sıfır atık eylem planını uygulamaya koyarak atık ithalatını yasaklamalıdır. Tek kullanımlık plastikler bir plan dahilinde kullanımdan kaldırılmalı, üretimine kısıtlama getirilmeli ve ithal plastik çöplerin neden olduğu çevre kırımı ve kirlilik nedeniyle toprak, su ve halk sağlığına olan etkiler araştırılmalıdır. Ülkemizde ortaya çıkan atıkların da nereye gittiği, nerede ve nasıl bertaraf edildiği konusunda şeffaf bir yönetim anlayışı ortaya konmalıdır. Plastik atık üzerinden yapılan tüm kanunsuz işlemler araştırılarak sonuçları kamuoyuyla paylaşılmalıdır. Ülkemiz, toprağımız, suyumuz, havamız ve sağlığımız için sonuna kadar mücadele vereceğiz.”