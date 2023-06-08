Seçim sonrası FOX TV, Halk TV ve TELE1’e verilen idari para cezaları da bu baskı mekanizmasının göstergesi niteliğindedir. İfade özgürlüğü, Anayasa’da güvence altına alınmış temel hak ve özgürlüklerdendir. Anayasa’nın 26’ıncı maddesine göre; ‘Herkes, düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla tek başına veya toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir’. RTÜK’ün verdiği bu karar Anayasa’ya açıkça aykırıdır. Halkın haber alma özgürlüğünün kısıtlanmasına ve Anayasa’nın ihlaline seyirci kalmayacağız. Cumhuriyet Halk Partisi’nin hukukçu milletvekili olarak, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde, halkın haber alma özgürlüğü ve Anayasa ile güvence altına alınmış tüm hak ve özgürlükler için sonuna kadar mücadele edeceğiz” dedi.

FOX TV, HALK TV, TELE1’E RTÜK'TEN İDARİ PARA CEZASI…

14 ve 28 Mayıs’ta yapılan seçimlerin ardından RTÜK muhalif kanallar için hızla harekete geçti. RTÜK; FOX TV, Flash Haber, Tele1 ve Halk TV’ye yine ceza yağdırdı. Bu cezalarla ilgili olarak değerlendirmede bulunan CHP’li Yücel; “Seçim döneminde muhalif her sese “Not ediyoruz” diye tehditler savuranlar, anlıyoruz ki not ettiklerini şimdi uygulamaya başladı. Baskılara boyun eğmeyecek, doğru bildiklerimizi söyleyecek, hak, hukuk ve adaleti referans almaktan vazgeçmeyeceğiz” dedi. Yücel, sözlerine şöyle devam etti:

İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ, HANGİ MADDEYE AYKIRI?

“6112 Sayılı Radyo Ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun’un 8. Maddesinin 1’inci fıkrası yayın hizmetleri ilkelerini içermektedir. Ceza kararlarını alan RTÜK, bu 23 fıkradan hangisinin ihlaline karar vermiştir ki bu cezaları uygun görmüştür? Devletin bölünmez bütünlüğüne mi saldırı var? Toplumu kin ve düşmanlığa mı sevk ediyor? Hukukun üstünlüğü, adalet ve tarafsızlık esaslarına aykırı olduğunu zaten iddia edemezler. Çünkü RTÜK bu kararıyla kendi kanununu kendisi ihlal ediyor. Terörü övmüyorlar, ayrımcılık yapmıyorlar. Peki bu kararların dayanağı nedir?”

“HAKSIZLIK KARŞISINDA SUSAN DİLSİZ ŞEYTANDIR”

AK Parti iktidarı döneminde anayasa ihlallerinin, kanunlara aykırı kararların normalleştirilmeye çalışıldığına değinen Deniz Yücel, “AK Parti döneminde başlayan torba yasa uygulaması ile yasa yapma tekniklerine aykırı pek çok uygulama rutin hale getirildi. Yasalar toplumsal ihtiyaçtan doğar, bir siyasi partinin ihtiyaçlarından değil. Devlet kurumları iktidarın maşası haline getirilemez. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devletidir. Hukuk güçlüden yana değil haklıdan yana olmalıdır. Ve kimse unutmasın ki hukuk bir gün herkese lazım olacaktır. Her hamlesiyle yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığına gölge düşüren iktidar, Türkiye Cumhuriyeti’ni ulusal arenada tartışma konusu haline getirmiştir. Bunun en büyük sebeplerinden biri ise basın özgürlüğünün hiçe sayılması, ifade özgürlüğünün kısıtlanmasıdır. ‘Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır.’ Hiçbir haksızlığa, hukuksuzluğa seyirci kalmayacağız!” diyerek sözlerini sonlandırdı.