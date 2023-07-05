TBMM Adalet Komisyonu Üyesi, CHP İzmir Milletvekili Deniz Yücel, fahiş kira artışları ile ilgili Meclis Genel Kurulu’nda gerçekleştirdiği konuşmada, “Kendisinin ekonomist olduğunu iddia eden, diploması bile şaibeli Cumhurbaşkanının akıldan ve bilimden uzak ekonomi uygulamaları nedeniyle son 1 yılda en fazla zamlanan kalemlerden biri kira... Anayasa’nın 57’inci maddesi açık; “Devletin konut ihtiyacını karşılayacak tedbirlerin alınması Anayasal bir zorunluluktur.” Ama siz önlem alacağınıza sorunu geçiştirip, kiracı ile ev sahibini karşı karşıya getiriyorsunuz. Üstüne bir de bu kira artış oranlarına uymayanları hapis cezası ile tehdit ediyorsunuz. Ülkeyi soktuğunuz derin enflasyon çukurunda vatandaşın boğulmasını izliyorsunuz” dedi.

AKBAŞOĞLU, VATANDAŞIN KİRA DERDİNE DEĞİL DİPLOMAYA TAKILDI

CHP’li Yücel’in diploma göndermesine itiraz eden AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, cevaben yaptığı konuşmada kira artışlarından hiç bahsetmedi. Yücel; “Ben konuşmamda ekonominin bu kadar kötü olması ve kontrol edilemeyen kira artışları sebebiyle bir tespit yaptım. Ancak AKP’liler bu diploma olayından dolayı çok alınganlar. Sayın Grup Başkanvekili sadece diploma kısmından rahatsızlık duydu. Bir kez daha gördük ki AKP’nin derdi halkın gerçek sorunları değil” dedi.

EV SAHİPLERİ TAHLİYE TAAHHÜDÜ İMZALAMAYANA KİRALIK EV VERMİYOR

Konuşmasının devamında fahiş kira artışlarına karşı getirilen çözümlerin yetersiz ve geçici olduğunu vurgulayan Yücel, şunları söyledi:

“Geçen yıl haziran ayında, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde, kira artış oranını %25 ile sınırlayan bir düzenleme yapıldı. Peki böyle bir düzenlemeye neden ihtiyaç duyuldu? Her ürünün fiyatının arttığı, dövizin yükseldiği ama maaşların hep enflasyonun altında kaldığı bir dönemde, kira bedelleri de hızla arttı. Fahiş kira artışlarına karşı getirilen bu çözüm elbette bir AKP klasiği olarak her zamanki gibi geçiciydi, palyatifti, ayrıca yetersiz bir çözümdü. Ayrıca yetersiz bir çözümdü. Bugün yarın TBMM’ye mevcut düzenlemeyi 1 yıl daha uzatan bir kanun teklifi sunacaksınız. Çünkü kiralardaki artış hala çok yüksek düzeyde. Üstelik sizin getirdiğiniz bu düzenlemeler, sorunu kayıt dışı bir alana itti. Emlak piyasası adeta çıldırdı. Barınma ihtiyacı, ülkemizde, AKP iktidarının iş bilmez uygulamaları yüzünüzden büyük bir sorun haline geldi. Ev sahipleri tahliye taahhüdü imzalamayan kişiye evlerini kiraya vermiyor. %200- %300 kira artışları nedeniyle kiracıların tamamına yakını adliye koridorlarında.”

MAAŞLAR KİRAYA YENİK DÜŞTÜ

Fahiş kira artışı sorununun çözülmesi için önce sorunun kaynağına bakılması gerektiğine değinen Yücel, “Peki neden bu noktaya geldik? Yanlış ekonomi politikaları nedeniyle döviz kurları fırlarken, Türk Lirası alabildiğine değer kaybetti. Hayat pahalılığının ise önüne geçilemiyor, ülkemizde derin bir ekonomik buhran var. Ülkede kimsenin maaşı 4-5 kat artmazken konut kiralarındaki artışın önüne geçilemiyor. İktidarın günü birlik ekonomi politikalarının bedelini kiracılar ağır bir şekilde ödüyor. Diğer yandan hayata yeni atılan, yeni evlenen, yeni ev kiralayan çiftlerin de durumu çok daha vahim. Emeklinin, memurun, işçinin aldığı maaşın yarıda fazlası kiraya gidiyor” dedi.

“DAR GELİRLİ VATANDAŞA KİRA DESTEĞİ VERİLMELİ”

Dar gelirli kesimlere kira desteğinde bulunmanın artık bir tartışma ya da öneri konusu değil, bir zorunluluk haline geldiğinin altını çizen Yücel, sözlerini şöyle tamamladı: “Kamuda çalışanlara da maaşlarının en az 4'te biri kadar ek ödeme yapılmalı. Büyük kentlerde 10 bin liranın altında kiralık ev yok. Şimdi memurlara zam yapacağız, maaşlar 22 bin olacak diye övünüyorsunuz ya… Memur 22 bin alsa ne olur, almasa ne olur? Onun yarısı kiraya gidecek…kalan maaşla memur nasıl geçinecek? 7 bin 500 lira alan emekli kirayı mı ödeyecek yoksa faturaları mı? Bu nedenle mutlaka ama mutlaka öncelikle, dar gelirli vatandaşlarımıza, kira desteği sağlamalıdır. Sonra da ülkemizi içinde bulunduğu bu ekonomik buhrandan çıkaracak ekonomi biliminin öngördüğü tedbirleri acilen uygulamaya koymalısınız. Aksi taktirde, ne kiralardaki bu fahiş artışı önleyebilirsiniz ne de barınma sorununu çözebilirsiniz.”