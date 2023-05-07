CHP’li Çetin Çapan, saha çalışmaları kapsamında CHP’liler ile kahvaltıda buluştu. Burada yaptığı konuşmada Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında, “Türkiye’ye barışı nasıl getireceğini ispatını yaparcasına adeta kutsanmış bir görev üstlendi” ifadelerini kullandı. Yaptığı Kars ve Ardahan ziyaretlerini de hatırlatan CHP’li Çapan, “bizim hemşerilerimiz verdiği sözleri tutarlar” diyerek bu illerde çıkacak oy oranlarını da tahmin etti. Çapan, “Gerçekten Ardahan ve Kars’ta yüzde 65 oranında cumhurbaşkanımız sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na oy verilecek sonuçları hep beraber görüp izleyeceğiz” dedi.

Konuşmasını “Herkes özgürce fikrini söyleyecek hiçbir genç kalkıp cumhurbaşkanımızın Kemal Kılıçdaroğlu’nun adını yanlış yazdı diye gözaltına alınmayacak” diye sürdüren Çapan, “Doğru zamanda doğru adam cumhurbaşkanımız sayın Kemal Kılıçdaroğlu’dur” ifadelerini kullandı.

”Sayın Kılıçdaroğlu 10 yaş daha gençleşti ve daha hızlı koşuyor”

CHP’li Çetin Çapan, katıldığı kahvaltı programında yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Hepiniz pazar günü sabahın bu erken saatinde coşkuyla geldiğiniz için hepinize hoş geldin diyorum teşekkür ediyorum hepinize.

Seçime bugünü saymazsak 6 gün kaldı. 6 gün uyumak yok koşacağız, Genel Başkanımız görüyorsunuz, Sayın Kılıçdaroğlu gerçekten gençleşti, bu ülkenin kederini derdini bildiği için, 10 yaş daha gençleşti ve daha hızlı koşuyor biz de ondan daha fazla hızlı koşmamız lazım değil mi?

"Tek adamın yönettiği sistemde her şeyi gördük”

Şimdi 7 haziranda başladı her şey tek adam iktidarını ve bu otokratik sistemi yenme parmağını salladık 7 haziranda seçimi saymadılar, uyduruk bir seçim ötelemesi yaparak tekrar bir 5 yılımızı aldılar. Daha sonra 16 Nisan referandumunda bir mücadele birliği kurduk ve günümüze kadar büyüttük.

Biliyorsunuz 16 Nisan referandumunda sonucu ‘hayır’ çıkmasına rağmen, Hayır Mücadele Birliği’nin müthiş bir enerjisiyle hayır çıkarmasına rağmen sonucu bağlayamadık dolayısıyla tek adam rejimine muhatap olduk, tek adamın yönettiği sistemde her şeyi gördük.

"Sayın Genel Başkan’ın adaylığını ilk dillendiren ve ısrar edenlerden birisiyim”

Yani 7’den 70’e herkes iliğine kadar yaşadı. Şimdi demokrasi mücadelesi veriyoruz ben Sayın Genel Başkan’ın adaylığını ilk dillendiren aynı zamanda ısrar edenlerden birisiyim sebebi şuydu; Bir Mustafa Kemal geldi yurdu istila altındayken kurtardı bir elinde yurdunu kurtarmak için kullandığı silah varken diğer eliyle dünyaya barış çubuğu uzattı ne demişti ‘’yurtta sulh cihanda sulh’’… Ülkesi işgal altındaki askerleri, diğer dış güçlerin askerlerini yurdumuzdan kovarken sonsuz düşmanlığı değil yurdu kurtarıp aynı zamanda barışı inşa etti.

“Kılıçdaroğlu adeta kutsanmış bir görev üstlendi”

2. Yüzyıla giriyoruz 2. yüzyılda yeni bir Kemal var, Kemal Kılıçdaroğlu… Kemal Kılıçdaroğlu bu ittifakı kurarken aday olunca değil de iki yıl önceden bu yana seçildiği zaman Türkiye’ye barışı nasıl getireceğinin ispatını yaparcasına adeta kutsanmış bir görev üstlendi.

“Bireysel hak ve özgürlükle tek adam rejimi yarışıyor”

Bu millet ittifakının ve toplumun tüm katmanlarının barıştırması girişimleri ve çabaları yaklaşık iki yıldır sürüyor. Ben bunu kutsal görev sayıyorum, bu sıradan bir adaylık değil. Demokrasiyle otokritik sistem yarışıyor, bireysel hak ve özgürlükle tek adam rejimi yarışıyor. Yeniden itibarlı Türkiye Cumhuriyeti devletini inşa etme mücadelesi veriyoruz. Bu değişim olacak kazanacağız ve inanın kazandığımız zaman bu değişimin kahramanları salondadır. Türkiye’nin her alanında, bu salondadır…

“Bay Kemal var gençlerin demokrat dedesi var”

Hukuk adalet ve demokrasi için bir ömür adamış bir liderle yola çıktık. Seçimi kazacağız, ülke refaha, demokrasiye, özgürlüğe kavuşacak. Hiç kimsenin ağa baba aramasına ihtiyaç yok Bay Kemal var gençlerin demokrat dedesi var, bizlerin de demokrat ağabeysi var. Dolayısıyla tek adam rejiminden kurtulduğumuzda meslek sahibi gençlerimiz, üniversiteyi kazanıp üniversiteyi kazanıp eğitimlerini tamamlayıp ondan sonra yurt dışına vize aldıklarında sevinmeyecekler işe girdikleri zaman sevinecekler. Kendi yurdumuzda yaşamaya mesleklerini icra etmeye başlayacaklar.

“Toplumun her kesimini daha iktidar olmadan kaynaştırmış durumdayız”

Bizler gerçekten o kadar duyarlıyız ki toplumun her kesiminde yaklaşık 40 il gezdim bu gezdiğim zamanlarda genel başkanımızın Türk toplumunun tüm yurttaşlarına vermiş olduğu mesaj, diğer katılan partilerin ve onların saygı değer parti liderlerinin toplumun her kesimini daha iktidar olmadan kaynaştırmış durumdayız. Bunun üzerine ‘birleşe birleşe kazanacağız’ dediğimizde zaten toplum bunu aldı ve birleştik. Zaten dili dini ırkı fark etmeksizin, bu yurtta yaşayanların ihtiyaç duyduğu demokrasiyi sağlayacağız iktidarımız döneminde.

“Ardahan ve Kars’ta yüzde 65 oranında Kılıçdaroğlu’na oy verilecek”

Şimdi Kars’a gittik Ardahan’a gittik biraz da oranın havasından size selam getireyim. Gerçekten Ardahan ve Kars’ta yüzde 65 oranında Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na oy verilecek sonuçları hep beraber görüp izleyeceğiz bizim hemşerilerimiz verdiği sözleri tutarlar. Türkiye’nin en doğusunda Kars Ardahan Iğdır’da birinci çıkıyoruz. Bu Türkiye’nin geneline yansımış durumdadır.

“Hiçbir genç Kılıçdaroğlu’nun adını yanlış yazdı diye gözaltına alınmayacak”

Bakıyorum mesela ne güzel bu meydan demokrasinin bir beşiği gibi görünüyor, her siyasi partinin bayrakları var ama bunu yönetime yansıtan bir duruma çıkaracağız. Sadece bir meydancıkta bayrak asmak değil herkes özgürce fikrini söyleyecek hiçbir genç kalkıp cumhurbaşkanımızın Kemal Kılıçdaroğlu’nun adını yanlış yazdı diye gözaltına alınmayacak Tayyip Bey maalesef bunları yaptırıyor.

“Doğru zamanda doğru adam Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’dur”

Bir slogan uydurmuşlar ‘doğru zamanda doğru adam’ Tayyip Bey’in sloganı valla yüzde ellisine katılıyorum ‘Doğru zamanda Bay Kemal’ diyoruz Doğru zamanda doğru adam Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’dur Özgürlüğe susamışız, üretime dayalı ekonomik politikalar yapmayı arzuluyoruz şimdi bu zamana kadar ithal eder duruma gelmişiz. Ekonomik özgürlüğümüzü satın alarak tüketerek sağlama şansımız yoktur, ekonomik özgürlüğümüzü kendi yurdumuzdaki öz varlıklarımızı sonuna kadar; tarımda, hayvancılıkta, ticarette sanayide öz varlıklarımızı kullanarak elde edebiliriz ekonomik bağımsızlığımızı sağlamadığımız zaman özgür bir ülke ve özgür bir ülkenin yurttaşları olamayız.

“Mutlu insanların yaşadığı ülkenin yurttaşları haline gelecek”

Dolayısıyla çok güzel kadrolar kuruldu, millet ittifakının saygıdeğer genel başkanları ve kadroları ekonomide, dış politikada iç huzurda ve adalette kesintisiz bir mücadele birliği kuruldu. Bu kadrolarla ülkemiz yeniden itibarlı Türkiye Cumhuriyeti devleti olacak uluslararası arenada ve yurttaşlarımız da artık mutlu insanların yaşadığı ülkenin yurttaşları haline gelecek. Hepinize teşekkür ediyorum."