CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Torun, şu açıklamalarda bulundu:

“Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Başkanları Toplantımızı, 25 Mart Cumartesi günü, Cumhurbaşkanı Adayımız, Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun başkanlığında Ankara’da Çankaya Belediyesi Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi’nde gerçekleştireceğiz. Toplantımızın tek gündemini 14 Mayıs seçimleri oluşturacak. Toplantıda, belediye başkanlarımız açısından da bir seçim startını vermiş olacağız. Belediye başkanlarımız da kampanya döneminde, hem kendi bölgelerinde hem de kendi illeri dışında aktif bir seçim çalışması yürütecek. Partimizin tüm kadroları ve tüm belediye başkanlarımızla ülkemizin her köşesinde vatandaşlarımızla buluşacağız. Türkiye için bir dönüm noktası olan bu seçimlerde Millet İttifakı’nı iktidar, Genel Başkanımızı da Cumhurbaşkanı seçmek için gece gündüz çalışacağız. İnanıyoruz ki 14 Mayıs'ta ülkemizde köklü bir siyasi değişimi sağlayacak, ülkemizi bu karanlıktan aydınlığa hep beraber taşıyacağız.”