CHP’li Akın; “Seçim öncesi ‘Gabar’da petrol bulduk en uygun şartlarda vatandaşa vereceğiz’ diye müjde veren iktidarın ilk icraatı Türkiye Yüzyılı’nı değil; zam furyasını başlatmak oldu. 14 Mayıs’tan bu yana benzin 4 lira 18 kuruş, motorin 3 lira 59 kuruş zamlandı. Gabar müjdesi akaryakıtta zam yağmuruna döndü” diye konuştu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, yaptığı yazılı açıklamada iktidarın seçimin ardından her alanda zam furyasını başlattığına işaret etti. CHP’li Akın, enerji zamlarının vatandaşa hem doğrudan hem de üretim maliyetlerini artırdığı için dolaylı olarak toplam iki kere yansıdığına dikkat çekti.

‘SEÇİM ÖNCESİ UCUZ AKARYAKIT SÖZÜ VERDİLER’

CHP’li Akın; seçim döneminde Gabar’da kaliteli petrol bulunduğu ve vatandaşa bu petrolün uygun şartlarda verileceği vaadinde bulunduğunu anımsattı. CHP’li Akın, şunları ifade etti:

“Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçim öncesi ‘Gabar'daki petrolü vatandaşımıza en uygun şartlarda vereceğiz’ diye müjde vererek vatandaşta ucuz akaryakıt beklentisi yarattılar. Seçimden sonra 14 Mayıs’tan bu yana akaryakıtta zam üstüne zam yapıldı. Akaryakıt zamları A’dan Z’ye bütün ürünlerde de zammı tetikleyecek.”

‘AKARYAKIT 3 HAFTADA YÜZDE 21 ORANINDA ZAMLANDI’

14 Mayıs’tan bu yana akaryakıt fiyatlarını belirleyen brent petrolün düşerken Türk Lirası’daki değer kaybının akaryakıtta zam yağmuruna dönüştüğünü söyleyen CHP’li Akın, şunları ifade etti:

“Türkiye’de akaryakıt fiyatlarını belirleyen brent petrolün fiyatı seçimin yapıldığı 14 Mayıs’ta 85 dolarken, bugün 75 dolar seviyesine kadar geriledi. Başka bir deyişle bu süreçte brent petrolün fiyatı yüzde 12 oranında düştü. Ancak 14 Mayıs’ta 19 lira 81 kuruş olan benzinin litre fiyatı 4 lira 18 kuruş artarak 23 lira 99 kuruşa yükseldi. Benzer bir şekilde 14 Mayıs’ta 18 lira 58 kuruş olanmotorin litre fiyatı ise 3 lira 59 kuruş artarak 22 lira 17kuruşa yükseldi. Motorin yüzde 19,3; benzin yüzde 21 oranında zamlandı. Zamların temel nedeni Türk Lirası’nın döviz karşısında yaşadığı olağanüstü değer kaybı. Yerli ve milli paramız değer kaybettikçe akaryakıt başta olmak üzere iğneden ipliğe her şeye maalesef zam gelmeye devam edecek.”