CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, deprem felaketinden sonra konut maliyetinin beş ay içerisinde katlandığına dikkat çekerek; iktidarın hak sahibi depremzede vatandaşlar için yapılacak konutları hangi koşullarda verileceğinin açıklaması gerektiğine dikkat çekti. CHP’li Akın, “İktidar yarattığı ekonomik buhrandan çıkış için kemer sıkmaya depremzede vatandaşlarımız üzerinden mi başlayacak? Deprem konutları için maliyet altında bir bedel verilmesi mi planlanıyor? Bu doğruysa; depremzede vatandaşlarımız kaderlerine terk ediliyor demektir. İktidar bunu derhal açıklamalı” değerlendirmesinde bulundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın; iktidarın 6 Şubat’ta meydana gelen deprem felaketinin ardından evleri yıkılan hak sahibi vatandaşlara verdiği konut sözünü maliyetlerin artması nedeniyle yerine getirmemek için formül aradığı yönünde duyumlar olduğuna dikkat çekti. Konutların vatandaşa hangi koşullarda verileceğinin açık bir şekilde kamuoyuna duyurulması gerektiğine işaret eden CHP’li Akın, şunları ifade etti:

“Deprem felaketinin ardından 11 Şubat’ta Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı’nın yayınladığı yaklaşık birim maliyet tebliğine göre konutların metrekare başına ortalama maliyeti düşük katlı binalarda 6 bin 350 lira; apartman tarzı binalarda ise 6 bin 825 lira olarak açıklanmıştı. Buna göre deprem bölgesine yapılacağı açıklanan 105 metrekare düşük katlı bir konutun inşaat maliyeti 666 bin 750 lira; apartman tipi bir konutun inşaat maliyeti ise 716 bin 625 lira olarak hesaplandı. Depremde evi yıkılan vatandaşlar bu maliyetlerle ev sahibi olmayı bekliyor.”

‘KONUT MALİYETİ 2 MİLYON LİRAYI GEÇİYOR’

CHP’li Akın, deprem bölgelerinde yapılacak konutlara ilişkin ihalelerde ise inşaat metrekare maliyetlerinin geçtiğimiz mayıs ayı itibarıyla 18 bin liraya kadar yükseldiğine dikkat çekti. CHP’li Akın, şunları dile getirdi:

“Deprem bölgesine yapılan konutlara ilişkin TOKİ’nin ihalelerinde metrekare inşaat maliyetleri; yaklaşık birim maliyetinin 2 katından fazla yükselmiş durumda. İhalelerde maliyetler 18 bin liraya kadar çıkıyor. Bu da 105 metrekare büyüklüğündeki bir evin inşaat maliyetini 1 milyon 890 bin liraya çıkarıyor. Altyapı ve zemin düzenlemesiyle birlikte bir konutun inşaat maliyeti 2 milyon lirayı da geçiyor.”

‘VATANDAŞA İNŞAAT MALİYETİNİN ALTINDA BİR BEDEL Mİ VERİLECEK?’

CHP’li Akın, iktidarın yarattığı ekonomik buhran nedeniyle inşaat sektöründeki girdi fiyatlarının sürekli yükseldiğine dikkat çekerek, şu soruları yöneltti:

“AK Parti iktidarının maliyet artışları nedeniyle hak sahibi depremzede vatandaşlara konut maliyetinin çok altında bir bedel vererek işin içinden çıkmak istediği duyumları alıyoruz. Depremzedelere 1 milyon lira verilip 'Başının çaresine bak mı' denilecek? Bu doğru mu? İktidar bunu asla aklından geçirmesin. Hak sahibi vatandaşlar depremin ardından ilan edilen koşullarda ev sahibi yapılmayacaksa iktidar seçim döneminde neden yaklaşık maliyet üzerinden beklenti yarattı? Seçim bitti, şimdi vatandaşı yalnız mı bırakıyorsunuz? İktidar yarattığı ekonomik buhranda faturayı önce depremzede vatandaşlarımıza mı kesecek?”

‘TOKİ ÜZERİNDEN BELLİ BAŞLI FİRMALARI KAYNAK MI AKTARILIYOR?’

CHP’li Akın, günümüz şartlarında 1 milyon lira maliyetle konut yapılmasının imkansız olduğuna dikkat çekerek, “Depremin üzerinden neredeyse 5 ay geçti. İktidar bir yıl içerisinde konutları bitirme sözü verdi. Ancak ilan edilen koşullarda konut yapılması imkansız. TOKİ’nin müteahhitlereolan borcu ne kadardır? TOKİ üzerinden belli başlı yandaş firmalara kaynak mı aktarılıyor?” diye konuştu.