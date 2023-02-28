CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, depremde yıkılan ya da aldığı hasar nedeniyle yıkılması gereken yüz binlerce binadan çıkacak milyonlarca ton enkazın geri dönüşüm değerinin depremzede vatandaşlar için kullanılması gerektiğini belirtti.

CHP’li Akın, “Deprem felaketinde yıkım yaşanan 11 ilimizde yıkılan ya da aldığı hasar nedeniyle yıkılması gereken bina sayısının yaklaşık 176 bin olduğu belirtilmektedir. 176 bin binanın yaklaşık 100 bininin çok katlı, 76 bininin düşük katlı olduğu kaydedilmektedir. Bu kapsamda; deprem enkazında bulunan ekonomik değeri olan hurda ve materyallerin geri dönüşümü büyük önem taşımaktadır” dedi.

“Yüz binlerce ton demir ve hurda var”

Bu 176 bin içerisinde yüz binlerce ton demir ve geri dönüşüm değeri olan hurda bulunduğunu söyleyen Akın, “Çok katlı olan bir binada en az 100 ton hurda demir, düşük katlı olan bir bina da ise en az 50 ton hurda demir bulunuyor. Hurda demirin yanı sıra her bir binada geri dönüşüm değeri taşıyan en az 15 ton PVC, 2 ton alüminyum, 4 ton kereste, 400 kilo bakır yer alıyor. Geri dönüşüm değeri taşıyan unsurların dışında her bina başına elde edilebilecek hafriyat geliri de bulunuyor” dedi.

Bir bina için geri dönüşüm bedelinin ortalama 750 bin lira ile 1 milyon 100 bin lira arasında değiştiğini kaydeden Akın, toplam geri dönüşüm değerinin en az 166 milyar lira olduğuna dikkat çekti.

“Geri dönüşüm geliri depremzedelerin hakkı”

CHP’li Akın, şöyle konuştu: “Deprem enkazının geri dönüşümü konusunda hazırlanan ve 2 ay içinde tamamlanacağı açıklanan planın şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşılması gerekiyor. Depremin ardından oluşan enkaz basit bir hafriyat atığı değildir. Geri dönüşümden ortaya çıkacak gelir depremzede vatandaşlarımızın hakkıdır. Dolayısıyla deprem enkazıyla ilgili geri dönüşüm işlemleri bu gerçek dikkate alınarak yapılmalıdır. Depremde yıkılan ya da aldığı hasar nedeniyle yıkılacak binaların hak sahiplerine 166 milyar lira tutarındaki geri dönüşüm değeri adaletli bir şekilde verilmelidir.”

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi