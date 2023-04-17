CHP, TRT hakkında kamu davası açılması için başvuruda bulundu. Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim edilen şikâyet dilekçesinde TRT için "Bir süredir kendi mevzuatının da öngördüğü tarafsızlığı yayın politikasında yansıtamamaktadır" denildi.

KAMU DAVASI AÇILMASI İÇİN BAŞVURULDU

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), TRT Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı hakkında kamu davası açılması için başvuruda bulundu. Partinin avukatı Çağlar Çağlayan tarafından Cumhuriyet Başsavcılığı'na iletilen şikâyet dilekçesinde TRT için "Bir süredir kendi mevzuatının da öngördüğü tarafsızlığı yayın politikasında yansıtamamaktadır" denildi. Dilekçede, TRT'de CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile doğrudan mülakat yapılmadığı, CHP'li milletvekillerinin TBMM'deki konuşmalarına iktidardaki partilere kıyasla çok daha az yer verildiği ve siyasi mesajların kamuoyuna ulaştırılmasının engellendiğini ifade edildi.

"BİRÇOĞU OLUMSUZ YAYINLAR"

Dilekçede Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP hakkında bu yıl içinde TRT'de yer verilen haberlere ilişkin şu değerlendirme yer aldı: "1 Ocak 2023 10 Nisan 2023 tarihleri arasında ise TRT1 ve TRT Haber kanallarındaiçinde Cumhuriyet Halk Partisiyle ilgili bir konunun geçtiği bir çok haber veya yayın yapılmıştır... bu yayınlar çok kısa süreli yayınlar olup yine bir çoğu CHP ile ilgili olumsuz yayınlar ya da hükümeti öven yayınlardır."

CHP Medya ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Tuncay Özkan da, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, ‘TRT, Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'nin reklamlarını 8 gün boyunca yayınlamamıştır. TRT, tarafsızlığını ve milletin televizyonu olma özelliğini kaybetmiştir. TRT yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulunduk’ dedi.

CHP Medya ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Özkan’ın açıklaması şöyle:

“Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu, ne yazık ki tarafsız ve objektif davranma kurumu olmaktan uzaklaşmış Tayyip Radyo Televizyon Kurumu haline dönüşmüştür. Seçimlere doğrudan müdahale etmektedir.

TRT; ne yazık ki, Sayın Genel Başkanımız, 13. Cumhurbaşkanı Adayımız Kemal Kılıçdaroğlu’ nun yardım kampanyasına dönük alt bant reklamlarımızı yayınlamadığı gibi, Cumhuriyet Halk Partisi’ nin spot reklamlarını, yani kampanyasında kullandığı sloganları ve vaatlerini içeren kampanya filmlerini de ne yazık ki sekiz gün boyunca yayınlamamıştır. Ta ki kendilerine ihtarnamemizi gönderene kadar. İhtarnamemiz gittikten sonra TRT yayınlarına başlamıştır. Ancak sekiz günlük bir kaybımız söz konusudur. Sekiz gün boyunca TRT bize filmlerimizi, reklam kampanyamızın omurgasını oluşturan vaatler filmlerimizi ne yazık ki yayınlamamıştır. Kampanya ile ilgili olarak kendilerine çektiğimiz ihtarname sonrasında yeniden yayınlarını başlamışlardır.

Ancak TRT Tarafsızlığını, TRT milletin televizyonu olma özelliğini yitirmiştir. İktidarımızda ilk yapacağımız şeylerden bir tanesi TRT‘yi yeniden Türk milletinin televizyon kanalı,Türkiye’nin radyo ve televizyon kanalı haline dönüştürmek olacaktır. TRT çok uzun zamandan bu yana, yıllardır; AK Parti’nin, AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, MHP’nin ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ninTBMM’de düzenlediği grup toplantılarını olduğu gibi yayınlarken, ne yazık ki CHP’nin, Ana Muhalefet Partisi Lideri Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun toplantılarını sadece 10 dakika ile sınırlamıştır.

Ve diğer uygulamaları nedeniyle TRT’yi Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına şikâyet ettik. TRT Genel Müdürünün, TRT Yönetim Kurulunun ve TRT kurumunda görevli olan ve CHP’nin sesini kısmaya çalışan bütün yetkililerin bu şikâyetdilekçesinde adları var; kendileri hakkında işlem yapılmasını bekliyoruz, istiyoruz.”

YENİGÜN HABER MERKEZİ