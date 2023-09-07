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Cumhuriyet Halk Partisi, Bodrum Gölköy mevkiinde bulunan ve kamuoyunda ‘Cennet Koyu’ olarak bilinen alanda özelleştirme yoluyla Cengiz İnşaat’a satılan taşınmaza ilişkin yerel mahkeme ve Danıştay nezdinde verilen iptal kararlarına dikkat çekerek, arazinin vakit geçirilmeksizin Hazine’ye devrinin yapılması için Özelleştirme İdaresi Başkanlığına başvuruda bulundu.

CHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zeynel Emre’nin imzasıyla yapılan başvuruya ilişkin dilekçede, arazinin özelleştirme süreci ve sonrasındaki itirazlardan kaynaklı verilen mahkeme kararları anımsatılarak, gelinen aşamada arazinin Hazine’ye devrinin yasal zorunluluk olduğu kaydedildi.

Muğla 2. İdare Mahkemesi’nin 2014 yılında, Danıştay 6. Daire’nin 2015 yılında Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun da 2016 yılında aldığı kararlarla Bodrum’un Gölköy mevkiindeki ‘Cennet Koyu’ kapsamındaki 423 parseldeki taşınmazın özelleştirme yoluyla Cengiz Holding bünyesindeki Bodrumbir Turizm Yatırım A.Ş.’ye satışının, ‘yolsuz tescil’, yani hukuken geçerliliği olmayan bir yolla yapıldığı belirtilen ve mülkiyetin ihaleyi alan şirkete geçmediğine hükmedildiği vurgulanan dilekçede şöyle denildi:

Suç işlemektesiniz

“Ne var ki bugüne kadar Maliye Hazinesine de Özelleştirme Yüksek İdare Kurulu tarafından taşınmazın Maliye Hazinesi üzerine dönüş işlemlerinin yapılmadığını öğrenmiş bulunmaktayız.

Taşınmazın Maliye Hazinesi üzerine dönüş işleminin bugüne kadar yapılmamış olması Görevi Kötüye Kullanma ve Zimmet suçlarının işlendiğini, dolayısıyla ilgililer hakkında işlem yapılması gerektiğini açığa çıkarmıştır. Başvurumuz üzerine de ivedilikle söz konusu taşınmaz yönünden Maliye Hazinesine dönüş işleminin yapılmaması olasılığında değinilen suçlar yönünden ilgililer hakkında suç duyurusunda da bulunucağımız bilinmelidir.”