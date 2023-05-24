CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, iktidarın, CHP’li belediyelerin deprem bölgelerine yönelik hizmetleri karalamaya çalıştığını belirterek, iddialara rakamlarla yanıt verdi. Torun, partili belediyelerin bugüne kadar 28 bin personelini bölgeye gönderdiğini ve 7 bin 286 TIR insani yardımı vatandaşlara ulaştırdığını belirterek, “Biz, ilk günden beri oradaydık hala oradayız. Bu montajcı, bu çürümüş iktidarın depremzede vatandaşlarımız üzerinden partizanlık yapmasına, algıcılık oynamasına, yavuz hırsız misali ev sahibini bastırmasına izin vermeyiz” dedi.

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Torun yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

İFTİRA SİYASETİ SINIR TANIMIYOR

“Siyasi iktidar yalan ve iftira siyasetinde sınır tanımıyor. Kendi ağzıyla montaj olduğunu itiraf ettiği videoları meydan meydan izleten Erdoğan, belediyelerimizin deprem bölgesindeki hizmetlerini karalamak için her türlü yola başvuruyor. Altını çizmek isterim ki; belediyelerimiz depremin ilk anından itibaren tüm imkânlarını seferber ederek vatandaşlarımızın yardımına koştu. Arama kurtarma ekiplerimiz birçok noktada AFAD’dan önce enkazlara ulaştı. Yüzlerce vatandaşımızı enkaz altından bizim belediyelerimiz çıkardı.

28 BİN PERSONEL, 7 BİN TIR YARDIM

Belediyelerimiz bugüne kadar; 9 bin 596 araç ve 28 bin 427 personelini deprem bölgelerine gönderdi. Her türlü insani yardım malzemesi taşıyan 7 bin 286 TIR, depremzede vatandaşlarımıza ulaştırıldı. 155 mobil mutfak, 163 ikram aracı, 18 mobil fırın vatandaşlarımıza hizmet verdi. Bunların yanı sıra; 2 milyon 938 bin battaniye, 49 bin 931 çadır, 1.809 konteynır, 266 bin ısıtıcı ve soba, 1.964 mobil tuvalet ve duş, 2 bin 212 jeneratör ve 4 milyon 676 bin hijyen paketi ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırıldı. Üstelik bu hizmetler iktidarın tüm koordinasyonsuzluğuna, çıkardığı tüm zorluklara rağmen yapıldı.

129 GÖREVLİ BELEDİYE HİZMETE DEVAM EDİYOR

Şu anda 129 görevli belediyemiz, ilgili büyükşehir belediyemizin koordinatörlüğünde desteklerine devam ediyor. Biz, ilk günden beri oradaydık hala oradayız. Bu montajcı, bu çürümüş iktidarın, depremzede vatandaşlarımız üzerinden partizanlık yapmasına, algıcılık oynamasına, yavuz hırsız misali ev sahibini bastırmasına izin vermeyiz.”

YENİGÜN HABER MERKEZİ