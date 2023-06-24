CHP’li Akın, “Tüm belediyelerimizin; geleceğimiz çocuklar ve umudumuz gençlerimizin ilgisini çekecek eğitici, kültürel ve sportif faaliyetleri yaz döneminde artırarak devam ettirecekler” değerlendirmesinde bulundu.

Yerel Yönetimlerden Sorumlu CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın; 2022-2023 eğitim-öğretim yılının sona ermesi ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) oturumlarının da tamamlanmasının ardından her yaştan milyonlarca çocuk ve gencin yeni eğitim-öğretim yılına kadar tatil dönemine başladığını anımsattı.

‘EKONOMİK KRİZ ÇOCUK VE GENÇLERİMİZİ OLUMSUZ ETKİLİYOR’

CHP’li belediyelere yönelik çocuklar ve gençler için yaz döneminde yapılması planlanan faaliyetlerle ilgili talimat hazırlandığına dikkat çeken CHP’li Akın, şunları dile getirdi:

“Türkiye’de yaşanan ekonomik krizle zorlaşan hayat koşulları en başta çocuklar ve gençlerimizi olumsuz etkilemektedir. Ayrıca iktidar mensubu bazı belediyelerin son dönemde Türkiye genelinde çeşitli festival ve etkinliklerde sahne alması planlanan, topluma mal olmuş sanatçıların konser ve etkinliklerini iptal etmeye başlaması da dikkat çekicidir.”

‘ÇOCUK VE GENÇLERİMİZ İÇİN ÇALIŞMAK TEMEL İLKEMİZ’

CHP’li belediyelerin çocuklar ve gençlere yönelik çok farklı hizmetler sunduğu ve yaz döneminde faaliyetleri hayata geçirdiğini anımsatan CHP’li Akın, şunları ifade etti:

“Çocuklar ve gençlere yönelik birbirinden önemli hizmet ve etkinlikler gerçekleştiren belediyelerimizin yaz döneminde bu faaliyetlerine devam etmesi bu kapsamda önem arz etmektedir. Belediyelerimizin çocuk ve gençlere yönelik ücretsiz ya da uygun koşullarda kültürel, sportif ve eğitsel etkinlikleri hayata geçirmesi ve hiçbir ayrım yapmadan tüm çocuk ve gençlerimizin hizmetine sunması temel ilkemizdir.”

‘ETKİNLİKLER YAZ DÖNEMİNDE ARTARAK DEVAM EDECEK’

CHP Genel Başkan Yardımcısı Akın, bu kapsamda partili tüm belediyelere yaz döneminde çocuk ve gençlere yönelik faaliyetlerini artırarak devam etmeleri yönünde talimat gönderildiğini kaydetti. CHP’li Akın, “Tüm belediyelerimiz; geleceğimiz çocuklar ve umudumuz gençlerimizin ilgisini çekecek eğitici, kültürel ve sportif faaliyetleri yaz döneminde artırarak devam edecekler” diye konuştu.