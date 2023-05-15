CHP Sözcüsü Faik Öztrak, 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin parti genel merkez binasında açıklamalarda bulundu.

Öztrak, dün yapılan seçimlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın güvenoyu alamadığına dikkati çekerek, "Şu an itibariyle, sandıkların tamamına yakını sayılmış yurt dışından gelen sandıklardan sadece 300 civarında sandık henüz sayılmamıştır. Bunlar da sonucu değiştirmeyecektir.

İKİNCİ TURA KALMIŞTIR

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turda sonuçlanacağı artık kesinleşmiştir. Dün sandığa gidip oy veren herkese yürekten teşekkür ediyoruz. Katılım oranının yüzde 90'a yaklaşması demokrasimiz adına sevindiricidir" değerlendirmesinde bulundu.

YENİGÜN HABER MERKEZİ