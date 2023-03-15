CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve Spor Kurulu Başkanı Kenan Nuhut, yenileme gerekçesiyle Elazığ Atatürk Stadı'nın adının Elazığ Stadı olarak değiştirilmesine büyük tepki gösterdi. Saray iktidarının yıllardır sistematik olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün adını, spor sahalarından kaldırmaya çalıştığına dikkat çeken Nuhut, "Planlı, programı bir hafızasızlaştırma ve unutturma çabası içinde olanlara en iyi yanıtı yüce Türk milleti 14 Mayıs'ta verecektir. Bu ülkeden Atatürk'ün adını silmeye kimsenin gücü yetmez" dedi.

Türkiye'de 50'ye yakın stat ve salondan Atatürk adının kaldırıldığına dikkat çeken Nuhut, aynı çirkin senaryonun Elazığ'da yinelendiğine dikkat çekerken, "Yarım yüzyıl Türk sporuna hizmet eden Elazığ Atatürk Stadı’nın yenileme işlemi sonrası isminden Atatürk adının kaldırılması kabul edilemez. 'unuttuk, yanlışlıkla oldu' gibi bahanelerin arkasına sığınılmasın. AKP iktidarı boyunca aralarında milli maçların da oynandığı Antalya, Konya, Kayseri Afyon, , Bursa, Sakarya, Antakya, Rize, Giresun, Eskişehir'deki statlarımızdan Atatürk adını silmeye çalışmıştır. Son olarak da Elazığ Atatürk Stadı’ndan da Atatürk isminin kaldırılması, bu eylemlerin sistematik bir şekilde yapıldığının göstergesidir. AKP iktidarı son 22 yılda Atatürk’ün adını stadyumlardan, salonlara, etkinlik alanlarından havaalanlarına kadar her yerden silmek istese de milletin kalbinden silmeye gücü yetemeyecektir" dedi.

Kenan Nuhut, AKP'nin statları yenilerken 'beton' rantına da çanak tuttuğunu ifade etti ve " Stadyumlar şehirlere ruhunu veren yapılardan biridir. Son dönemde spor tesislerini yenileme bahanesiyle beton ekonomisine hizmet eden, antrenör sayısı yetersiz, sporcu ile bağı olmayan yapılar inşa edildi. Statların merkezlerindeki kıymetli araziler yapılaşmaya açıldı. Oysa, kentin kalbindeki spor tesisleri insanların soluklandıkları alanlardı. Yeni stadyumlar sadece 15 günden 15 güne kullanılan atıl durumdaki yapılar haline geldiler. Bu planlı bir hafızasızlaştırma örneğidir. Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün, İsmet İnönü’nün isimlerini taşıyan yapılar bağımsızlık mücadelemizin hatıralarını yaşatması açısından büyük önem taşımaktadır.

14 Mayıs seçimlerinde sandıktan çıkacak sonuçtan sonra Türk spor yönetimi de hak ettiği seviyeye çıkacaktır. 15 Mayıs’tan itibaren Türk sporu, milli değerlerine sahip çıkan, başarılarla dolu bir döneme girecektir" diye konuştu.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi