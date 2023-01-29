afer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, Zafer Partisi Manisa Alaşehir İlçe Başkanlığı’nın yeni hizmet binasının açılışını yaptı. Açılış törenine Memleket Partisi, Adalet Partisi, Doğru Parti ilçe başkanları ve yöneticileri de katıldı. CHP ilçe teşkilatı temsilcileri de kalabalık bir heyetle katılırken; CHP yöneticileri, “Sizi seviyoruz” diyerek Prof. Dr. Ümit Özdağ ile fotoğraf çektirdi.

Prof. Dr. Ümit Özdağ; “Milli ve üniter devlete cephe alarak anayasadan Türk milleti kavramının çıkartılması politikalarını izleyerek üniter devletimizi özerk bölgelere ve federasyona bölme çalışmalarını sinsice sürdürerek siyaset yaparken Zafer Partisi, Atatürk çizgisinde Türk milliyetçisi duruşuyla 1924 anayasasından hareket ederek; milli üniter ve laik devletin tek ve yılmaz savunucusudur.”

HÜDA PAR’ın HDP’den farkı ne?

“Bir tarafta Altılı Masa ve bu masanın altı ayağının dışında, ortasında, yedinci ayak olarak HDP, öte yanda Cumhur İttifakı’nda AKP, MHP ve HÜDA PAR bir araya gelmişler. Cumhur İttifakı’nın zaman zaman Millet İttifakı’nı HDP ile işbirliği yapmakla suçladığını biliyoruz. Bu suçlamada hiç de haksız sayılmazlar. Şimdi, biz buradan soruyoruz Cumhur İttifakı’nın liderlerine: HÜDA PAR’ın HDP’den farkı ne? Programlar arasında ne fark var? İkisi de bu ülkeyi bölmek istemiyorlar mı? Adı “HÜDAPAR” olunca federasyon istemiyor mu? Bölünme istemiyor mu? HDP’nin elleri kanlı da HÜDA PAR’ın elinde kolonya kokusu mu var? HÜDA PAR, Hizbullah cinayetlerinin, katliamların büyük yükünü sırtında taşımıyor mu? Özetle; her iki ittifak da bölücülerle açık-kapalı işbirliği içindelerdir. Bölücülerle işbirliği yapmayan; Zafer Partisi’dir. Bölücülerle mücadele eden, vuruşan; Zafer Partisi’dir. Beşli çeteyle kucaklaşmayan; Zafer Partisi’dir. Bütün Türk milletini Zafer Partisi’nin çatısı altında Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kuruluş esasları üzerinde birlikte mücadele etmeye çağırıyoruz.”

“Atatürk’le sorununuz yoksa, İstiklal Harbi ile sorununuz yoksa, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş esaslarıyla sorununuz yoksa yeriniz; Zafer Partisi’dir. Eğer sorununuz varsa nereye isterseniz gidin ama bu çatı altında size yer yoktur.”

İki oy almak için altı takla atmayız

Biz, iki oy almak için en Cumhur İttifak’ı gibi HÜDA PAR’la işbirliği yaparız ne Millet İttifakı gibi HDP’nin oyunu almak için altı takla atarız. Biz, İstiklal Harbi’nin ruhunu taşıyan Türk milliyetçileri olarak Atatürk çizgisinde mücadele veren Türk milliyetçileri olarak asla ve asla milli devletimizden, anayasamızdaki Türk kimliğimizden taviz vermeyeceğiz. Bu iki ittifakla aramızdaki başka fark da hiç şüphesiz Türkiye’ye yönelik örtülü istila. 13 milyon sığınmacı ve kaçak karşısındaki tavır farkıdır. Her iki ittifak da gönüllü olarak gidecekler, gönüllü olarak yollayacağız diyorlar. Kimse gönüllü gitmez. Biz büyük bir kararlılıkla şunu Türk milletine sözümüz olarak veriyoruz: 13 milyon sığınmacı ve kaçağı gerekirse zorla bir sene içerisinde vatanlarına yollayacağız.

YENİGÜN HABER MERKEZİ