Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu olarak netleşmesi sonrası ilk mesaj HDP'den gelmişti. HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Kılıçdaroğlu'nu görüşmeye davet etmiş, uzlaşma sağlanırsa destekleyebileceklerini ifade etmişti. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP-HDP görüşmesine 'yeşil ışık' yakmıştı. Kamuoyunda CHP-HDP görüşmesi gibi lanse edilen görüşmenin aslında öyle olmayacağı HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'ın son açıklaması ile netleşti.

Sancar "Uzlaşma çıkmazsa bizim seçeneğimiz devam ediyor. Kendi adayımızı çıkarma konusunda tamamen askıya aldığımız bir durum yok." dedi. Sancar, görüşmenin CHP ile değil, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve ekibi ile yapılacağını söyledi.

CHP İLE DEĞİL, MİLLET İTTİFAKI'NIN ADAYI İLE EKİBİ GÖRÜŞECEĞİZ

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, "Bizim yapacağımız görüşme CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'yla değil, Millet İttifakı'nın ortak cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi ile olacaktır. CHP-HDP buluşması gibi başlıklar atılması da doğru değil." ifadelerini kullandı.

"UZLAŞMA OLMAZSA KENDİ ADAYIMIZLA ÇIKARIZ"

Sancar, HDP'nin uzlaşma olmazsa kendi yoluna gideceğini belirtti. Sancar'ın kullandığı ifadeler şöyle: Gelsin Cumhurbaşkanı adayı bizimle görüşme yapsın, uzlaşma çıkarsa elbette sonucu da belli oldu. Bir uzlaşma olursa biz yeniden aday çalışmalarımızı bu uzlaşmayı dikkate alarak sonuca bağlayacağız. Uzlaşma çıkmazsa bizim seçeneğimiz devam ediyor. Kendi adayımızı çıkarma konusunda tamamen askıya aldığımız bir durum yok.