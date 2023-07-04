CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Spor Kurulu Başkanlığı görevine Demirhan Şerefhan'ı getirdi.

CHP’den yapılan yazılı açıklamada, “CHP Spor Kurulu Başkanı Kenan Nuhut’un 19 Haziran’da vefat etmesiyle boşalan CHP Spor Kurulu Başkanlığı görevine Demirhan Şerefhan getirildi. Önceki dönem CHP Spor Kurulu Başkan Vekili olan Şerefhan, spor camiasının yakından tanıdığı bir isim.” İfadelerine yer verildi.

Demirhan Şerefhan, 2000-2008 ve 2012-2015 yılları arasında Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanlığı görevini üstlendi. 18 senedir TMOK (Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi) üyeliği yapmaktadır. Ayrıca Şerefhan, Türk Eğitim Derneği (TED), TED Ankara Koleji Mezunlar Derneği, Kolejli İş İnsanları Derneği (KİD), TED Ankara Kolejliler Spor Kulübü üyeliklerini de sürdürmektedir.