"Yasaklı zihniyetle bir yere varılamaz, insanların ifade özgürlüğü anayasa ile koruma altındadır, konunun spor kulüpleri arasında bir kaos ortamına çevrilmesini kınıyoruz" diyen Nuhut, tüm spor ve siyaset paydaşlarını sağduyuya davet etti.

Süper Lig maçlarındaki "Hükümet istifa" sloganlarının doğal karşılanması gerektiğini ifade eden Nuhut, "Tribünler sokağın aynasıdır. Deprem sonrası yaşanan organizasyonsuzluk ve liyakatsizlik, halkımızın canını çok yakmıştır. Deprem öncesinde alınmayan tedbirler, deprem sonrasında müdahale geç kalınması, sürecin devamındaki koordinasyonsuzluk sebebiyle vatandaşlarımız doğal hakkı olan protesto hakkını tribünlerden kullanmıştır. Farklı siyasi görüşlerdeki binlerce taraftarları birleştiren tribünler halkın sesini yansıtmaktadır. Fenerbahçe ve Beşiktaş tribünlerinden yükselen “hükümet istifa” sesleri bir siyasi partinin organize ettiği eylemler değildir. Yıllardır çeşitli sebeplerle vatandaşın en basit hakları konusunda dahi protesto etmesini engelleyen, üçten fazla kişinin yan yana durmasına izin vermeyen bu yasakçı zihniyetin sonucunda halkımız sesini duyuracağı noktalardan sesini duyurmaya çalışıyor. Tribünleri de yıllarca dizayn etmeye çalıştılar fakat bu emellerine ulaşamadılar. Konusunun 'Bazı çevreler spora siyaset sokuyor' diye algılanması ise en büyük yanlıştır.

Hele hele tribündeki taraftara, o günün paydaşı olmadığı halde kulüplerin resmi hesaplarından cevap vermek, "zillet' ifadesiyle konuyu başka boyuta taşımak, hedef saptırmaktan başka bir şey değildir. Kulüp resmi hesaplarının açıklama yaparken, devlet, hükümet, iktidar ve millet kavramlarının sözlük karşılığını doğru algılayıp, doğru kullanıp hiç kimseyi hedef almaması gerekmektedir. Hele hele siyasetçilerin taraftarı, tribünleri, futbolseverleri hedef alması kabul edilemez" dedi.

Son 20 yıldır sporun siyasete fazlaca alet edildiğine, federasyon seçimleri dahil, TFF yönetimlerinin iktidara yakın isimlerce yönetildiğine de dikkat çeken Nuhut, "Referandumda sporcuları kampanyalarına alet edenlerin şimdi sporun siyasallaştığını öne sürmesi, ironiden öte bir tür itiraftır. Ülkemizde sporu siyaseti alet edenler bellidir, halkımız da bunları çok iyi bilmektedir" dedi.

CHP Spor Kurulu'nun, şu zor günlerde spor dünyasının tüm paydaşlarını kucakladığını belirten Kenan Nuhut, sağduyu çağırısını yinelerken, "Cumhur İttifakı’nın kontrol edemediğini yasaklamak gibi bir huyu var. Deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın en çok ihtiyaç duyduğu anda Twitter’a uygulanan bant daraltma, ekşi sözlüğe erişimin engellenmesi bu durumlara örnektir. Şimdi de iktidar ortağı bir partinin genel başkanının eleştirileri duymamak için “tribünler kapatılsın” açıklamasını yapması yasakçı zihniyetin geldiği son noktadır. Tribünlerin “hükümet istifa” sloganları sebebiyle kapatılması kabul edilemez bir düşüncedir." ifadesini kullandı.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi