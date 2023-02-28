Hükümetin iddia ettiği modelin aksine net ihracatın büyümeye katkısının negatife döndüğüne dikkat çeken Öztrak, “Dedikleri ne varsa, tersi oldu. Büyümenin itici gücü yatırım ve ihracat değil, iç tüketim oldu” değerlendirmesinde bulundu.

Muhalefetin ve ülkenin saygın iktisatçılarının tüm uyarılarına rağmen uygulanan politikalar nedeniyle ekonomide büyük bir yıkım yaşandığını söyleyen Öztrak, “O dönemde de (kendilerini uyaranlara) olmadık hakaretler ettiler. Şimdi ekonomide sebebi oldukları yıkımın ardından, bizden helallik isterler mi? Arsızlığı siyasi sermaye yapanlar, elbette isteyebilir” ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, bugün açıklanan 2022 büyüme verilerini sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamayla değerlendirdi.

Öztrak, açıklamasında şunları belirtti:

EKONOMİDE YARATTIKLARI DEPREMİN YARALARI DA KOLAY SARILMAYACAK

Deprem yüreklerimizde derin yaralar açtı. Bu yaralar öyle kolay kolay kapanmayacak. Kaybettiklerimizin acısını hep taşıyacağız. “Faiz sebep, enflasyon netice” safsatası da ekonomik dengelerde ciddi yaralar açtı. Bu yaranın kapanması da zaman alacak.

NET İHRACATIN BÜYÜMEYE KATKISI NEGATİFE DÖNDÜ

Önce “Çin modeli” dediler. Baktılar tutmuyor. Uydurdukları zırvaya, “Türkiye Ekonomi Modeli” dediler. Güya faiz düşecek, yatırım ve rekabet gücü artacak, ihracat ve sanayi üretimi şahlanacak, cari açık kapanacak ardından da enflasyon da düşecekti. Sonuç ne oldu? Dedikleri ne varsa, tersi oldu. Büyümenin itici gücü yatırım ve ihracat değil, iç tüketim oldu. Net ihracatın büyümeye katkısı önce yavaşladı sonra negatife döndü. Büyüme 2022’nin ikinci yarısında hız kesti. “Faiz düşüreceğiz, üretimi şahlandıracağız” diyorlardı. Ekonomide öngörülebilirliği ve güveni bitirdiler. Dış ticarete açık tarım, sanayi gibi sektörlerimizde üretim ciddi darbe aldı. Büyümeyi hizmet sektörü sürükledi. 2022’de en hızlı büyüyen sektör ise yüzde 21,8 ile finans sektörü oldu.

2022’DE SABİT VE DAR GELİRLİNİN CİDDİ REFAH KAYBI VAR

Peki, Hükümetin ekonomik tercihleri gelir dağılımını düzeltti mi? Ne gezer! Emeğin milli gelirden aldığı pay büyük darbe aldı. Ekonomi politikalarının amacı refahı artırmak, artan refahı adil paylaşmaktır. 2022'de sabit ve dar gelirli adına çok ciddi bir refah kaybı var.

BİZDEN DE HELALLİK İSTERLER Mİ?

2022 yılı Türkiye ekonomi tarihinde; şaha kalkan enflasyon, rekor kıran dış ticaret açığı, iç taleple büyüyen ekonomi, bozulan gelir dağılımı ve daha da artan ekonomik kırılganlıklarla hatırlanacak. Türkiye’nin saygın iktisatçıları olacaklar konusunda bu hükümeti uyardı. Bizler de çok uyardık. O dönemde de olmadık hakaretler ettiler. Şimdi ekonomide sebebi oldukları yıkımın ardından, bizden “helallik” isterler mi? Arsızlığı siyasi sermaye yapanlar, elbette isteyebilir.

İSTİFA ETMEYİP HAKARET EDEN BECERİKSİZLER

Milletimiz; istifa etmeyip, hakaret eden bu liyakatsizlerin, bu beceriksizlerin, bu kifayetsizlerin notunu çoktan verdi. Sandıkta da tasdiknamelerini verecek.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi