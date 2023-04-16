Listeler açıklandı ve kıyamet koptu…

Aslında kıyamet sadece CHP listelerinde şiddetlendi.

Ergenekon davasının savcısı yurt dışına kaçtı ama o davanın en ateşli savunucusu Sadullah Ergin DEVA adına CHP listelerinde yer aldı.

Ergenekon olaylarının ve adeta yoldan geçenin toplandığı dönemin Adalet Bakanı Ergin, Atatürk ile simgelenmiş Çankaya’dan aday gösterilmesi laik ve Atatürkçü CHP’lilerin tüylerini, diken diken etti…

“Şimdi itiraz sırası değil” savunması ise CHP yöneticilerinin tabanlarını iyi tanımadığını gösteriyor.

CHP tabanı yanlışı aynı anda söyleyen, yani itiraz ve eleştiri kültürü yüksek bir seçmen kitlesidir.

Elbette henüz dillendirilmeyen başka suçlama Bakan eskisinin FETO yandaşı olduğu savı. Seçimin yaklaştığı günlerde bu Millet İttifakına ağır suçlama olarak geri dönecektir..

Ve Erdoğan cenahı “Biz içimizdeki FETO’cuları temizledik. Onlar gitti parti kurdu ve şimdide CHP listelerinden seçimlere giriyor…” diyecek.

Yakındır bu yakında yüksek sesle söylenmeye başlanacak.

Çünkü HÜDA PAR’ı bünyesine alan AKP’nin HDP ve Yeşil Sol savı çöktü. Bu suçlama onların yeni kozu.

Yani DEVA’ya yapıştırılacak FETO’cu olarak suçlaması CHP’yi de yıpratacaktır.

Oysa Ergin’i hiç tepki çekmeyecek bir yerden koyarak tepkiler izole edilebilirdi…

Şimdi CHP “İttifak ortaklığı gereği aday gösterildi. İsimlere takılmayın” diyor.

Neden takılmayacakmış seçmen…

CHP yöneticileri kırdıkları gafları düzeltmek için büyük çaba harcıyor.

İkinci bir not ise; küsurat partisi durumunda olan DEVA ve Gelecek partisine 50’ye yakın adayı listesinde yer vermiş…

Denebilir ki; SP’ye de 20’den fazla kontenjan verildi.

SP ve DP’ye verilen kontenjanı bir “vefa göstergesi” olarak nitelemek mümkün. DEVA’ya ve Gelecek’e verilen kontenjan nedeniyle zorunlu olarak bu kadar yüksek aday yerleştirildi

İşin komik tarafı hepsi de seçilecek yerden aday…

Şunu unutmamak gerekir ki; sadece CHP’ni oy alacağı diğerlerin toplam yüzde 1’ler seviyesinde oy alacağını var sayarsak CHP’nin parlamentoda gücü oldukça zayıflayacaktır.…

Ortak mutabakat zaptının ise bir iki yıl içinde rafa kalkacağını söylemek mümkün.

İktidar, seçim mitinglerinin başlamasıyla; PKK ve FETO kozunu fena halde oynayacaktır…

Bu söylem çatışması sıcak çatışmaya dönüşür mü?

Son günleri can alıcı sorusu bu…

AKP Yandaşı Barlas bile bir iç çatışmadan bahsediyor ve çatışmanın Millet İttifakı tarafı olası bir “Erdoğan zafer sonucu” hır çıkacağını öne sürüyor.

Bu iddiaların tam tersini söyleyenlerde var…

Cumhur ittifakı ise daha karışık; şu anada verilen fotoğrafların hepsi de “zoraki ortaklık” fotoğrafı.

HÜDA PAR’ın milletvekili adaylarıyla aynı listede yer almak istemeyen MHP seçim sonunda ipleri koparma hazırlığında gibi görünüyor.

Aynı konumda BBP’de var.

Yani seçim sonuçlarına göre sevinç gösterileri biraz fazla riskli olur…

Herkesi sağduyulu olmaya çağırmak gerek. Bu bir seçim ve kazananı kabullenmek gerek…

Yoksa yapılan işlemin adı demokrasi olmaz….

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Bir başka konu ise AKP’nin seçim vaatleri.

Malum bir tekerleme “Kılıçdaroğlu söyler, Erdoğan yapar”

AKP’nin seçim bildirgesi Kılıçdaroğlu’nun söylediklerinin adeta kopyası.

Hatırlayın, Kanal İstanbul’da Ecevit’in projesiydi…

3. köprü ise anlaşmasını imzaladığı bir Demirel projesiydi

Eğer bu kopya devam edecekse, bayram ikramiyesinin Ramazan Bayramı öncesinde de 8500 TL’ye yükseltilmesi beklentimiz…

E birde “yoksulluk sınırı kabul edilen 32 bin TL” meselesi var…

Olur mu olur... Olursa çok seviniriz… Umutla bekliyoruz…