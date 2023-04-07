14 Mayıs seçimlerine geri sayım sürerken, Ankara'da partilerin genel merkezlerinde milletvekili aday listelerini oluşturmak için yoğun bir mesai var. Pazar günü saat 17'ye kadar listelerin YSK'ya verilmesi gerekiyor. CHP’de liste için komisyon çalışmaları sürüyor. Aday adaylarıyla yüz yüze görüşmeler yapılıyor. İl başkanlarından da aday adaylarıyla ilgili görüş istendi. Cumhuriyet Halk Partisinde milletvekili aday adaylığı başvurusu için tanınan süre 22 Mart akşam itibariyle sona erdi. 2023 seçimleri için milletvekili aday listeleri 9 Nisan'da YSK'ya teslim edilecek. 19 Nisan'da ise milletvekili kesin aday listeleri ilan edilecek. Milletvekili aday listeleri hakkındaki çalışmalarında sona gelen Millet İttifakı, seçimlere iki liste ile girilmesini kararlaştırdı. CHP ve İYİ Parti’nin listelerinin kullanılacağı seçimlerde, yaklaşık 12 ilde ortak liste yapılacak. Son iki günü bire bir görüşmelerle geçiren liderlerin tüm pürüzleri giderdiği öğrenildi. CHP’nin dört partiye 30-40'lık bir kontenjan ayıracağı bildiriliyor.

CHP, İYİ Parti, DEVA, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti’den oluşan Millet İttifakı, liste çalışmaları için son düzlüğe girdi. Son iki günde bire bir görüşmelere imza atan altı lider, seçimlere iki liste ile girilmesi, ilk listede CHP, DP, Gelecek ve Saadet Partisi’nin ikinci listede ise tek başına İYİ Parti’nin olmasını kararlaştırdı. Millet İttifakı, yaklaşık 12 ilde ise fermuar sistemini uygulayacak ve İYİ Parti ile CHP adaylarına aynı listelerde yer verecek. Altılı Masa birlikteliğini Millet İttifakı çatısı altında birleştiren ve ortak cumhurbaşkanı adayını belirleyen muhalefet, milletvekili aday listeleri hakkında uzun süredir devam ettirdiği çalışmada da sona geldi.

DÖRT PARTİYE 30-40 KİŞİLİK KONTENJAN AYRILACAK

Buna göre, 69 ilde Millet İttifakı iki liste halinde seçimlere girecek. İYİ Parti listeleri, eğer son dakikada bir değişiklik olmazsa yalnızca kendi adaylarına açık olacak. Diğer tüm partiler CHP listelerini kullanacak. CHP’nin dört partiye 30-40'lık bir kontenjan ayıracağı bildiriliyor. Listelere adayların yerleştirme çalışmaları için AKP ve MHP arasındaki müzakerelerin son bulması ve Cumhur İttifakı’nın liste kararının duyurulmasının beklendiği de ifade edildi.

12 İLDE KESİN ANLAŞMA SAĞLANDI

Millet İttifakı’nda fermuar sistemi uygulanarak tek liste kullanma konusunda kesin olarak anlaşmaya vardığı illerin ise Adıyaman, Aksaray, Bartın, Bayburt, Düzce, Çorum, Erzincan, Gümüşhane, Malatya, Rize, Van ve Yozgat olduğu kaydedildi.

KILIÇDAROĞLU YARIN PM'Yİ TOPLUYOR

Liste tartışmalarının çözülmesinin ardından CHP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Kılıçdaroğlu, Parti Meclisi’ni toplayarak kurmayları ile son kararları paylaşacak. Cumartesi günü saat 19.00’da gerçekleştirilecek toplantıda, liste konusundaki kesin onay da alınmış olacak.

KABİNE İÇİN ADAY OLMADILAR

CHP’de mevcut milletvekillerinin büyük bölümü yeniden adaylık için başvuruda bulunurken, bakanlık veya belediye başkanlığına aday olmayı planlayan bazı milletvekilleri ise adaylık başvurusunda bulunmadı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da “kabinede yer almak isteyenlerin milletvekili adayı olmamalarını” istediği öğrenildi. CHP’de, Grup Başkanvekili Engin Özkoç aday olmadı. Özkoç dışında Genel Sekreter Selin Sayek Böke, Genel Başkan Yardımcıları Bülent Kuşoğlu, Onursal Adıgüzel, Ahmet Akın ve Seyit Torun da milletvekili adaylığı için başvuruda bulunmadı. CHP’de İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer de adaylık başvurusunda bulunmayan isimler arasında.

2023 seçimleri CHP İstanbul milletvekili aday adayları tam liste:

YSK’NİN İNCELEME SÜRECİ

Yüksek Seçim Kurulu’nun yayımladığı seçim takvimine göre, cumartesi günü ayrıca ittifakların ve siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için kura çekilecek. Pazar günü ise listeler kesinlik kazanacak. Siyasi partilerin genel merkezlerinin, seçime katılacakları seçim çevrelerine ait milletvekili aday listelerini YSK'ye alındı belgesi karşılığında taşınabilir bellek ve kağıt ortamında teslim etme süresi Pazar günü saat 17.00'de sona erecek. Bu aşamadan sonra YSK tarafından partilerin verdikleri aday listelerinin incelenmesine başlanacak. YSK 15 Nisan Cumartesi günü geçici, 19 Nisan Çarşamba günü de kesin aday listelerini açıklayacak.