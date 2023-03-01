Depremzedelere dağıtılması gereken çadırların depolarda bekletiliyor olması vahim bir iddia... Halka karşı sorumluluğunun bilincinde olan her gazeteci, bu vahim iddiayı muhatabına sormakla yükümlüdür. Bu bir tercih değil zorunluluktur, yurttaşlık görevidir.

Deprem faciasının ilk günlerinde, arama kurtarma çalışmalarıyla yurttaşlarımıza hayat ışığı ulaştıran kurtarma ekiplerimizin çabaları ne kadar kutsalsa, afet bölgesinde gerçekleri halka ulaştırma çabasında olan gazeteci meslektaşlarımın çabaları da bir o kadar kutsaldır. Gerçekler enkaz altında bırakılamaz.

Mesleğini icra eden gazetecilere terör suçlusu muamelesi yapmayı alışkanlık haline getiren AKP iktidarı, afet günlerinde dahi basın mensuplarına olan düşmanlığını dizginleyememektedir. AKP iktidarı, gerçeklerden korkmakta ve gerçeklere karşı mücadele etmektedir.

Gazeteciler İbrahim İmat ile Ali İmat'ın gündeme getirdiği sorular yanıt beklemektedir. Enkaz altında bıraktığınız kentlerin, üzerini örtmeye çabaladığınız gerçeklerin hesabını vereceksiniz.

Türk milleti adına karar verenlerin, Türk milleti adına soru soranlara reva gördüğü bu adaletsizliğin günleri sayılıdır.

Gazeteci İbrahim İmat ile Ali İmat serbest bırakılana kadar sordukları soruları hatırlatmaya devam edeceğim: Osmaniye'de depremzedelere dağıtılması gereken çadırların akıbeti nedir?

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi