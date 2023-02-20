Ne Olmuştu?

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, depremde en fazla can kaybının yaşandığı binalardan birisi olan Rönesans Rezidansın diğer adıyla da ölüm sitesi müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun için “Kendisi idealist bir insan. Belediye bu işi yapanları, çok sorgularsa, onlara yazık etmiş oluruz” demişti.

Açıklamasının ardından çok fazla tepkiler geldiği ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun akşam saatlerinde Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ın istifasını istediği iddia edildi.

İstifa Ayak Seslerine Lütfü Savaş'tan Açıklama

İstifa iddialarına Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş tarafından yalanlama gelerek şu ifadelere yer verdi.

"Bu serhat şehrinde en son gidecek insan benim. Burayı ayağa kaldırmadan ne görevimizden ayrılırız ne de Hatay'ı terk ederiz" yanıtını verdi.





CHP ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu tarafından henüz bir açıklama gelmedi.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi