İçişleri Bakanının, tarafıma ithamda bulunarak, katıldığı programlarda, 6'lı Masa'nın ilk toplantısından sonra çıkan sonuçların bir AB ülkesinin Büyükelçisi tarafından “redakte” ettirildiği yönündeki açıklamaları hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır.

İlgili iddia tamamen asılsızdır ve kesinlikle doğru değildir. Bu tür iddialar, seçim öncesi siyasi bir amaç için yapılan çirkin manipülasyonların bir örneğidir.

İçişleri Bakanının, kamuoyunu doğru bilgilendirmesi ve şeffaf bir şekilde hareket etmesi beklenirdi ancak bunun tam aksi davranış içinde bir bakanlık görevi yürüttüğü herkesin malumudur. Bu nedenle, söz konusu iddiaların hiçbir temeli olmadığını açıkça ifade etmek ve altını çizmek istiyorum.

Bu iddialar daha önce de ortaya atılmış ve partimiz tarafından daha o gün reddedilmiştir. Bugün seçimlere çok az bir süre kalmışken bu asılsız iddiaların tekrar gündeme taşınması maksadını ortaya koymaktadır. Genel Başkanımız 29 Nisan tarihinde bir açıklama yaptı, altını çizmek isterim: şöyle dedi, “Son 10 günde girişilecek en pis işleri biliyorum. Ve onlara diyorum ki: Azıcık sağduyu!”

Elbette bizi hedef alan Bakan’ın sağduyu göstermediği ve seçimi darbe olarak gördüğü ortadadır.

Bu açıklamalarla, hedef alınan sadece yaşamım boyunca onurlu bir şekilde sürdürdüğüm diplomasi kariyerim değil, altılı masanın da iradesidir.

Kritik görevlerde bulunmuş, bu ülkenin onurlu bir diplomatı olarak altını çizmek isterim ki espiyonaj suçtur ve asla kabul edilemez.

Türkiye’nin kurtarıcı ve kurucu partisine ve şahsıma yönelik bu ithamları bir kere daha reddediyorum.

YENİGÜN HABER MERKEZİ