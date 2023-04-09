1980 yılında Van’da doğdu.



Eğitimini California State Üniversitesi ve Florida International Üniversitesi’nde tamamladı. Amerika’daki çalışma hayatının ardından, Türkiye’de yurtiçi ve yurtdışında faaliyet gösteren aile şirketinde 3. kuşak olarak aktif yöneticilik yapmaktadır.



Doğu Anadolu Bölgesi’nde gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projelerine ek olarak, kadın istihdamını arttırmak amacı ile kurulan sosyal ticari projelerde girişimci oldu ve kadınların çalışma hayatındaki girişimlerini destekledi.



İyi düzeyde İngilizce ve orta düzeyde İspanyolca bilmektedir.