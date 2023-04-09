Birol Aydın Kimdir ?

1969 yılında Gümüşhane‘de doğdu. İlk ve örtaöğretimini Gebze’de, yükseköğrenimini Tunus Zeytune Üniversitesi’nde tamamladı. Üniversite sonrası Milli Gençlik Vakfı Gebze Başkanlığı, Anadolu Gençlik Derneği Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı görevlerinde bulundu.



Milli Görüş partilerinin çeşitli kademelerinde görev yaptı. 2002-2005 yıllarında Saadet Partisi Kocaeli İl Başkanlığı yaptı. 30 Mart 2014 Yerel Seçimlerinde Saadet Partisi‘nden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı oldu.



Haziran 2014'te Saadet Partisi İstanbul İl Başkanlığı görevine getirilen Aydın, 1 Ekim 2017 yılında Saadet Partisi İstanbul 6. Olağan İl Kongresinde görevini Dr. Abdullah Sevim'e devretti.



Birol Aydın, evli ve 3 çocuk sahibidir.



Saadet Partisi 27. dönem İstanbul 2. bölge 1. sıra milletvekili adayı oldu.



31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde Saadet Partisi'nden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayı seçildi.