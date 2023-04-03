CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel mecliste yaptığı konuşmada, “Bu hafta 14 Mayıs seçimler öncesi son çalışma haftamız. Bu meclisten hala daha beklentisi olanlar var. Emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili düzenlemede staj mağdurları yok sayıldı; düzeltmeliyiz. 2000 sonrası kademe beklentisi vardı, mutlaka karşılamalıyız. 5000 prim gün sayısı bakanın ağzından çıkmışken o haberlerin mürekkebi kurumadan 5900 prim günü ile mağduriyet yaratıldı, telafi etmeliyiz. Bağ-Kur’a yönelik prim adaletsizliği 9000 günlük prim adaletsizliğini mutlaka çözmeliyiz. Kamu personelinde SSK’lılar, Bağ-Kur’lular için askerlik borçlanmasında tarih geri çekilmesi varken kamu personeline emekli sandığı kökenlilere yapılmıyor. Mutlaka bunları düzeltmeliyiz. Bunu buradan Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak mutlaka bunların çözülmesi gerekiyor. Biz buradayız. Gece gündüz çalışırız, destekleriz. Yapmazsanız kimse üzülmesin. 14 Mayıs’ta geleceğiz. Bu sözlerin hepsini teker teker tutacağız.” dedi.

YENİGÜN HABER MERKEZİ