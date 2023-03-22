Gençlerimizi online eğitime mahkûm edenler, KYK yurtları boş duruyorken, bu uygulamanın keyfi olmadığını nasıl ispat edecekler. Gençlerimizi düşünmediğiniz çok açık peki depremzedelerimiz neden hala kalacak yer bulamıyor? KYK yurtlarını boş tutarak neye hizmet ediyorsunuz” dedi.

YURTLARDA NE ÖĞRENCİ VAR NE DEPREMZEDE

Kahramanmaraş merkezli ve 11 İlimizin ağır bir şekilde etkilendiği deprem felaketinden kurtulan ve evleri yıkıldığı için göç etmek zorunda kalan vatandaşlarımızın KYK yurtlarına yerleştirileceği açıklanmıştı. Fakat uygulamada hiç de öyle olmadı. Konuya ilişkin soru önergesi hazırlayan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Dr. Gamze Akkuş İlgezdi, şunları söyledi:

YURTLARIN BÜYÜK BÖLÜMÜ BOŞ KALDI

“Depremin hemen ardından alınan kararla birlikte çok sayıda mağduriyet oluştu. Hem sosyal medyadan hem de çeşitli iletişim kanallarından bize ulaşan öğrencilerin yaşadığı sorun, sıkıntı toplumsal bir travmaya dönüştü. Üniversitelerin örgün eğitim programlarında şu anda 5 milyon 964 bin 910 öğrenci okuyor. KYK yurtlarında kalan öğrenci sayısı ise 678 bin 763. Üniversitede okuyan her 100 öğrenciden yalnızca yüzde 11’i ise KYK yurtlarında barınabiliyor. Depremden sonra eşyalarıyla birlikte yurtlardan çıkarılan çok sayıda öğrenci, ortada kalırken, boşaltılan yurtların da büyük bölümünün boş kaldı.”

ÖĞRENCİLERİN İSYANINA KULAK VERİN

Atatürk Öğrenci Yurdu’nda kalan bir kadın öğrenci, “Deprem felaketinkinden sadece bir kaç gün sonra yurt görevlisi ablaların eşyalarımızı toplanmaya başlandığını öğrendik. Bazı arkadaşlarımıza birkaç saat içerisinde yönetim tarafından odalarını boşaltması gerektiğini söylediler. Bu kararlar alınırken bizlere bir şey sorulmadı. Bizim isyanımız buna. Yakın illerde yaşayan bazı arkadaşlarımız bir şekilde gidip eşyalarını alabildi. Ancak uzak illerde olanlar ne yapacak?” dedi.

BULDUĞUNUZ ÇÖZÜM ÖĞRENCİLERİ KAPININ ÖNÜN KOYMAK MI?

Depremzedelerle büyük bir dayanışma örneği sergileyen binlerce öğrencinin kapının önüne koyulmasının sorunları daha da arttırdığını dile getiren CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, “Öğrencilerimizin çığlıklarına kulak vermeliyiz. Hiçbir öğrencimiz depremzede vatandaşlarımızın KYK yurtlarına veya herhangi bir devlet lojmanına yerleştirilmesine itiraz etmiyor. Neden ilk olarak eğitimden fedakârlık verildiğine itirazları ediyorlar. Haksızlar mı? Bence hayır! Yüzlerce otel, binlerce kiralık daire, satılmayı bekleyen binlerce konut, Cumhurbaşkanlığına tahsis edilmiş onca yapıların birçoğu boş dururken öğrencilerimizin eğitimine zarar verecek kararlar alınmamalıydı.

TEK KİŞİNİN, ‘BEN İSTEDİM OLDU’ YAKLAŞIMI OLMAZ

Maalesef Türkiye’de tek kişinin “ben istedim olur” anlayışıyla alınan karar neticesinde öğrencilerimizin eşyalarını dahi toplamalarına izin vermeden, çöp poşetlerine toplanan kişisel eşyaları kapının önüne koydular! Öğrencilerimizin sadece sorunları bununla da bitmiyor. Uzaktan eğitim sistemine hazırlıkları var mı diye soranları yok. Tek başlarına çözüm aramaktalar. Kapının önüne eşyalarını koydukları öğrencimizin ailelerinin yanına dönecek imkânı var mı? Ailesinin yanına dönse uzaktan eğitime katılacak interneti, bilgisayarı var mı? Tüm bunlara sahip öğrencimizin ders çalışabileceği bir ortam var mı? Bunların hiç birini umursamadan aldılar bu kararı…”

AKKUŞ İLGEZDİ’DEN SORU ÖNERGESİ

CHP’li Akkuş İlgezdi’nin, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu’nun cevaplaması üzerine vermiş olduğu soru önergesi ise şöyle: