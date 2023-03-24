6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ta meydana gelen iki büyük deprem sonrası deprem bölgelerindeki hastaneler ve aile sağlığı merkezlerinin birçoğu yıkılırken birçoğu da kullanılamaz hale geldi. Deprem ve deprem sonrası göç nedeniyle hastalarını kaybeden ve sağlık hizmeti sunmakta zorlanan hekimlerimiz, Bakanlığın normal koşullar için belirlediği hedefleri yakalayamadı. Neredeyse tüm hekimler ve sağlık emekçileri gönüllü olarak da deprem felaketinin yaşandığı bölgelerde hizmet verdi. Bakanlık, deprem felaketini dinlemedi ve aile hekimlerinin çalışamadıkları günler nedeniyle eline geçen ücretlerde kesintiler yaptı. Kesintiler sadece aile hekimleri ile sınırlı kalmadı. Hatay'da Altınözü Devlet Hastanesi'nde görev yapan 14 doktorun, depremin ilk haftası iş başı yapmadıkları gerekçesiyle döner sermaye ve teşvik ödemeleri de kesildi.

HEKİMLERİMİZ İTİNAYLA ZARARA UĞRATILIYOR

CHP’nin Sağlıktan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Dr. Gamze Akkuş İlgezdi, “Pandemide sağlık çalışanlarını alkış eylemleriyle yücelttik fakat iş özlük haklarına gelince sağlık emekçilerini mutlu edemediniz. Deprem bölgelerinde en çok ihtiyacımızın olduğu meslek gruplarından biri yine sağlıkçılarımız oldu. Bölgede yayılan salgın hastalıklar, kronik hastaların devam eden tedavileri, ilk yardım ihtiyaçları ve daha birçok sebep bizle sağlık çalışanlarımızın önemini bir kez daha hatırlatıyor. Peki, iktidar ne yaptı? Deprem nedeniyle çalışamayan veya performans hedefi tutturamayan aile hekimlerinin, uzman doktorların, pratisyenlerin ve diş hekimlerinin ücretlerinden kesinti yaptı. Onlara en çok ihtiyaç duyduğumuz dönemlerde, sağlıkçılarımıza itinayla verdiğiniz zararlara, açtığınız yaralara artık son vermelisiniz! İtinayla diyorum, çünkü ancak üzerine düşünülürse bu denli yıpratıcı olabilirdi” dedi.

HEKİMLERE TIP BAYRAMI SÜPRİZİ!

Her biri birer depremzede olan hekimlerimiz, 15 Mart’ta yatan hak ediş kesintilerini görünce şaşkına döndü. Bakanlığın, hayata geçirdiğinde birinci basamakta hizmet sunmayı olumsuz etkileyebileceği için tepkiyle karşılanan performans düzenlemesine göre, aile hekimlerinin “teşvik” adıyla ek ödeme alabilmesi için günde 40’ın üzerinde hasta muayenesi yapması gerekiyor. Aile hekimlerinin yanı sıra uzman doktorlarımız, pratisyenler ve diş hekimleri de performans düzenlemesine tabiiler. Deprem Bakanlığı performans aramaktan alıkoymadı. Sanki büyük depremler olmamış, her şey normalmiş gibi ücretler hesaplandı. Muayene sayıları düşen aile hekimlerine ödemeyi tabandan yaptı. Kahramanmaraş ve Hatay’dakilere ise hiç ek ödeme yapılmadı. CHP’nin Sağlıktan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Dr. Gamze Akkuş İlgezdi, konuya ilişkin şunları söyledi;

GEREKÇE: MUAYENE SAYILARININ DÜŞMESİYMİŞ

“Deprem bölgesinde görevlerini ifa eden hekimlerimiz, uzman doktorlarımız, pratisyenler ve diş hekimleri de depremzede oldukları halde mesleklerini icra etmeye çalışıyorlar. Şartlar hekimlik yapmaya elverişli değilken bile mesleki sorumluluklarından vazgeçmiyorlar. Sağlık çalışanlarımız hayatta kaldıklarına dua edecek durumdayken, hala hastalarını düşünüyorlar, depremzedelere sağlık hizmeti veriyorlar, bölgedeki salgın hastalıklar için ve ilaç tedariki için çözüm arayışı içindeler. Peki, Bakanlık ne yapıyor? Deprem mağduru hekimlerin ücretini kesiyor. Depremzede oldukları halde bölgede fedakârca hizmet etmeye çalışan meslektaşlarımızın barınma sorunları bile çözülmemişken, üstüne hak edişleri kesintiye uğratılıyor ve hekimlerimiz maddi sıkıntı yaşıyor. Oysa muayene sayılarının düşmesini gerekçe göstermeksizin, teşvik ödemelerinin, mağduriyet yaşayan ve depremzede meslektaşlarımıza tavandan yatırılması gerekirdi. Fakat depremin ve yaşanan zorlu sürecin faturası ne yazık ki yine hekimlerimize kesildi.”

GERİ ADIM ATILDI FAKAT UYGULANACAK MI?

14 Mart Tıp Bayramı’nda 8 Bin TL’ye yakın kesinti yapıldığını öğrenen hekimlerin isyanına kulan veren CHP’li Akkuş İlgezdi, “Sağlık Bakanlığı geç de olsa gelen tepkiler üzerine nihayet geri adım attı. Sağlık Müdürlüklerine kesinti yapılmaması yönünde yazı gönderildi fakat uygulamada nasıl olacak, bu konunun takibindeyiz” diye konuştu.