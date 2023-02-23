CHP’li İlgezdi, özel sağlık kuruluşlarının ve özel üniversite hastanelerinin de depremzedelere ve deprem bölgesinde yaşayan vatandaşlarımıza ücretsiz tedavi hizmeti sunulması gerektiğini söyledi.

CANLARINI BİLE DÜŞÜNEMEZ OLDULAR

Hatay'ın Antakya ilçesinde enkazdan 138 saat sonra çıkarılan ve sağlık ekiplerine "Param yok, ne olur beni özel hastaneye götürmeyin" diyen Emine Doğu’yu anımsatan CHP’li İlgezdi, “Depremzede vatandaşlarımız göçük altından çıkar çıkmaz yaşadığına sevinmek yerine ülkemizin ekonomik gerçeklerini ve sağlık hizmetlerine erişim zorluklarını akıllarına getiriyor. Bu gerçekler öyle acı ki; molozların altından kurtulup aldığın ilk nefesle ‘beni özel hastaneye götürmeyin, param yok’ diyebilecek kadar. Afet bölgesi olmanın gerekliliklerinden biri de sağlık hizmetlerinin ücretsiz olmasıdır. Kaldı ki böyle olağanüstü dönemlerde sağlık hizmetlerinden ücret almak ne insani ne ahlaki ne de sosyal devlet anlayışıyla uyuşmaktadır. Bu sebeple tüm depremzede vatandaşlarımızın Türkiye’nin her ilinde ve her sağlık kuruluşunda ücretsiz bir şekilde tedavi olabilmelerinin önü açılmalıdır.” dedi.

EMİNE DOĞU’NUN İSYANI SON OLSUN

Depremden felaketinden etkilenen ve bulundukları illerden ayrılmak zorunda kalan yüz binlerce vatandaşımız, yakınları ve akrabalarının yanlarına yerleşmek zorunda bırakıldı. Depremzedeler barınma, beslenme, giyim vb. sıkıntılarının yanı sıra sağlık hizmeti konusunda da sorunlar yaşamakta. Devlet Hastanelerinde randevu bulmak epeyce zorken, o kentte yaşayan vatandaşlarımız bile sağlık hizmeti almakta zorlanırken, deprem bölgesinden canını kurtarabilmiş vatandaşlarımız yerleşmek zorunda kaldığı diğer illerde yaşadıkları acı ve zorluklara yenisinin eklenmemesi adına bu adım atılmalıdır. Bunun en çarpıcı örneği ise 138. Saatte enkaz altından kurtarılan ve enkazdan çıkar çıkmaz “Param yok, ne olur beni özel hastaneye götürmeyin" diyen Emine Doğu oldu. Emine Doğu’nun bu isyanı akıllara özel sağlık kuruluşlarının depremzedelerden bile ilave ücret isteyebilecek şüphesi ve endişesi olmasıdır. CHP’li İlgezdi konuya ilişkin olarak şunları söyledi:

DEPREMZEDEDEN İLAVE ÜCRET ALINMASIN

“Afet bölgesinde ikametleri bulunan depremzedelerimiz için sağlık hizmetlerine erişimde özel sağlık kurum ve kuruluşları da ücretsiz şekilde dâhil edilmelidir. Hastaların SGK ile sözleşmeli vakıf üniversiteleri ile özel sağlık kurum ve kuruluşlarına müracaat ettiklerinde yüzde 200'e varan ilave ücret alındığına dair hekimlerimizin açıklamalarının olduğunu bilmekteyiz. Sağlık Bakanlığı’na çağrımızdır: Depremzedelere ilave ücret uygulamalarına ivedilikle son verilmesi için gerekli yasal düzenlemeler yapılmalıdır.”

YASAL BOŞLUKTAN FAYDALANIYORLAR

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun, depremzedelerden katılım payı alınmaması kararını da anımsatan CHP’li İlgezdi, sözlerine şöyle devam etti: “SGK, afet bölgesinde ikameti bulunan GSS kapsamındaki kişilerden muayene, ilaç, reçete ve tıbbi malzeme katılım payı alınmayacağını 8 Şubat’ta duyurmuştu. Bu karar, 5510 sayılı Kanun’un 75 inci maddesinde yer alan afet ve savaş hali nedeniyle sağlanan sağlık hizmetleri için Sağlık Uygulama Tebliği'nin (SUT) ilgili maddelerinde tanımlanan katılım payları alınmaz hükmüne dayanarak verildi. Fakat özel hastaneler yasal boşluktan yararlanarak depremzedelerden ilave ücret alıyorlar. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına ve Sağlık Bakanlığı’na çağrımızdır: depremzedelerimiz için gerekli yasal değişiklikler yapılarak özel sağlık kurum ve kuruluşları da ücretsiz sağlık hizmetlerine dâhil edilmelidir. Hangi vicdan, evini barkını kaybeden tek bir canıyla hayatta kalan bir depremzededen ilave ücret talep edebilir? Özel hastanelerin yasal boşluktan faydalanması kabul edilemez. Gerekli yasal düzenlemeler yapıldıktan sonra özel sağlık kuruluşları bu konuda denetime tabii tutulmalıdır.”

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi