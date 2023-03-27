Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ilimizi etkileyen depremlerde yaralanan ve enkaz altında kalan vatandaşlarımızda, deprem sonrası crush (ezilme) sendromu yaşayan ve böbrek yetmezliği ile mücadele eden kişi sayısında artış yaşandı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Dr. Gamze Akkuş İlgezdi, enkaz altında uzun süre kalan depremzedelerimizin, ezilme (crush) sendromu ve uzuv ampütasyonları geçirip geçirmediğini Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya sordu. Dr. Akkuş İlgezdi, “Hayat kurtarmak bir insanı sadece molozların altından çıkarıp kaderine terk etmek değildir. Enkaz altından cansız bedenleri çıkarılan ve defnedilen kaç vatandaşımızın donarak öldüğü konusunda net bir bilgi elimizde yok. Defin raporlarına bu bilgilerin yer alıp almadığını toplum olarak bilmek istiyoruz. Yine sağ kurtulan vatandaşlarımızdan kaç kişinin uzvunu kaybettiği bilinmiyor. Sağ kurtulup, uzvunu kaybeden depremzedelerle ilgili ne gibi çalışmalar yapılıyor. Protezler ve rehabilitasyon konusunda da verilen desteklerin ne olduğunu toplum olarak bilmek istiyoruz. Molozların üstüne çıktığı andan itibaren ona sağlık hizmeti sunabilmek onu sağlığına kavuşturmaktır. Sosyal devlet anlayışı bunu gerektirir” dedi.

CRUSH SENDROMU VE UZUV AMPÜTASYONLARI TEHLİKESİ

Deprem felaketinde resmi rakamlara göre 48.448 vatandaşımız hayatını kaybetti. Günlerce enkaz altında kalıp kurtarılan başta çocuklar olmak üzere binlerce vatandaşımız ise uzuvlarını kaybederek engelli durumuna düştü. Enkaz altında uzun süre kalan yaralılarda ezilme (crush) sendromuna bağlı olarak başta böbrek yetmezliği olmak üzere birçok organ yetmezliği ve uzuv ampütasyonları gerçekleşebileceğine dikkat çeken CHP’nin Sağlıktan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın cevaplaması üzerine TBMM Başkanlığına bir soru önergesi sundu. Önergesinde enkaz altından çıkarılan vatandaşların sağlık durumlarına ilişkin sorulara yer veren Akkuş İlgezdi, şunları söyledi:

1600 CRUSH SENDROMU VAKASI GÖRÜLDÜ

“Crush sendromlu kişi enkaz altından çıktığında konuşabilir ve sağlıklı gibi görünebilir. Ancak bir süre sonra ezilen doku proteinleri kana karışır ve başta böbrek olmak üzere kalp ve akciğer bu durumdan olumsuz etkilenebilir. Türk Böbrek Vakfı istatistiklerine göre 1600 civarında hastada ezilme sendromu tespit edildi. 1600 hastanın 1200'ünde akut böbrek yetmezliği geliştiği saptandı. Bu rakamlar çok ciddi rakamlar olup hastaların takibi gerekmektedir.”

CHP’li Akkuş İlgezdi’nin TBMM Başkanlığı’na sundu soru önergesi ise şöyle:

1. Enkaz altından çıkartılan kaç vatandaşlarımızın ölüm nedeni kayıtlara soğuktan donma olarak geçmiştir?

2. Ezilme (Crush) sendromuna tanısı konmuş ve buna bağlı olarak ameliyata alınan kaç vatandaşımız bulunmaktadır? Crush sendromu tanısı konmuş kaç vatandaşımız hayatını kaybetmiştir?

3. Enkazdan kurtarılan kaç vatandaşımızda omurga yaralanması tespit edilmiştir? Buna bağlı olarak kalıcı engel durumu oluşan kaç vatandaşımız bulunmaktadır?

4. Uzuvlarını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı kaçtır, hangi uzuvlarını hangi seviyeden kaybetmişlerdir? Uzuvlarını kaybeden vatandaşlarımıza psikolojik destek sağlanması ile ilgili bir çalışma başlatılmış mıdır?

5. Deprem felaketinden kaynaklı iş göremez raporu almış ve uzuvlarını kaybetmiş vatandaşlarımız ile ilgili olarak diğer Bakanlıklarla ortak bir çalışma yürütülmeye başlamış mıdır?

6. Enkazdan kurtulan ve hastanede tedavisi tamamlanan ve tedavisi devam eden kaç çocuk vardır? Ailelerine veya bakmakla yükümlü olan aile yakınlarınap teslim edilmiş midir?