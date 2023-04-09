CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Karadeniz doğalgazının ilk kez kamuoyuna duyurulduğu Ağustos 2020’den bu yana konut tarifesinin 3,5; sanayi tarifesinin ise 6 kat arttığına dikkat çekti. CHP’li Akın, “2020’de faturaların düşeceği vaadine karşın müjdeden sonra konut tarifesi 3,5; sanayi tarifesi ise 6 kat arttı. Doğalgaz müjdesinden sonra sadece bir yıl içinde faturasını ödeyemediği için doğalgazı kesilen abone sayısı da yüzde 42 oranında artış gösterdi. Bu tablo iktidarın enerji zamlarının patronu olduğunu gösteriyor. Biz iktidarımızda vatandaşımıza doğrudan destek vereceğiz. Vatandaşımızı, sanayicimizi ve esnafımızı yüksek fiyatlar altında ezdirmeyeceğiz” değerlendirmesinde bulundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın; seçim öncesi AK Parti iktidarının Karadeniz doğalgazının siyasi rant amacıyla tekrar gündeme getirmeye hazırlandığına işaret etti. CHP’li Akın; iktidarın Karadeniz doğalgazıyla ilgili henüz kesinleşmiş rezerv bilgisi bile belli değilken Türkiye’nin ekseninin değişeceği söyleminde bulunduğunu anımsattı.

‘DÜŞEN FATURALAR DEĞİL, VATANDAŞIN ALIM GÜCÜ OLDU’

İktidarın 2020’den bu yana vatandaşı indirim vaadiyle kandırdığına dikkat çeken CHP’li Akın, şunları kaydetti:

“İktidar; Karadeniz’de bulunan doğalgazı vatandaşımızın refahı için kullanmak yerine 2020 yılından bu yana siyasi şov malzemesi yapmayı tercih etti. İktidar 2020 yılından bu yana Karadeniz doğalgazıyla vatandaşın faturasının düşeceği vaadinde bulundu. 2020 yılından bu yana düşen tek şey maalesef vatandaşımızın alım gücü ve milli paramız Türk Lirası’nın değeri oldu. Müjdeden sonra Türkiye Avrupa bölgesinde enerji enflasyonunda birinci sıraya yükselirken, orta ve düşük gelirli vatandaşlarımız ise enerji yoksulu haline geldi.”

‘MÜJDEDEN SONRA KESİNTİ SAYISI BİR YILDA YÜZDE 42 ARTTI’

CHP’li Akın; müjdeden sonra yalnızca bir yıl içinde faturasını ödeyemediği için doğalgazı kesilen abone sayısındaki artışın bile Karadeniz doğalgazının vatandaşın refahı için kullanılmadığını gösterdiğine dikkat çekti. CHP’li Akın, şunları dile getirdi:

“Müjdenin verildiği 2020 yılında resmi raporlara göre geçici gaz kesintisi yaşayan abonelerin toplam sayısı 1 milyon 279 bin 990 kişiydi. Abonelerin yüzde 65,7’sine yani 840 bin 954’üne fatura bedelini zamanında ödeyemediği için kesinti uygulanmıştı. 2021 yılında ise geçici gaz kesintisi yaşayanların toplam sayısı 1 milyon 620 bin 64 kişiye çıkarken abonelerin yüzde 73,9’una yani 1 milyon 197 bin 227’sine fatura bedelinin zamanında ödemedikleri için kesinti uygulandı. Karadeniz müjdesinden sonra bir yıl içinde faturasını ödeyemediği için doğalgazı kesilen abone sayısı yüzde 42,3 oranında arttı. 2022 yılına ilişkin resmi veriler henüz yayınlanmadı ama artık vatandaşlarımız temel bir ihtiyaç olan ısınma ihtiyacını rahatlıkla karşılayamıyor.

‘AK PARTİ İKTİDARI ENERJİ ZAMLARININ PATRONU OLDU’

Müjdenin verildiği Ağustos 2020’den bu yana doğalgaza hem konut hem de sanayi tarifesinde art arda zam yapıldığına dikkat çeken CHP’li Akın; şunları kaydetti:

“BOTAŞ’ın her ay açıkladığı tarifeye göre Ağustos 2020’den bu yana vergi ve dağıtım bedeli hariç konutlardaki fiyat artışı yüzde 226,4; sanayideki fiyat artışı yüzde 576,4; elektik üretim santrallerindeki fiyat artışı yüzde 614,2 oldu. Başka bir deyişle müjdeden sonra konutlarda faturalar yaklaşık 3,5 kat; sanayide ise yaklaşık 6 kat arttı. Bu durum; iktidarın enerji zamlarının patronu olduğunu gösterdi.”

‘VATANDAŞIMIZI, ESNAFIMIZI VE SANAYİCİMİZİ EZDİRMEYECEĞİZ’

İktidarın özellikle 2018’den sonra tek adam rejimiyle enerjide büyük bir yıkım yarattığını kaydeden CHP’li Akın; şunları kaydetti:

“Bu iktidarın enerjide algı siyaseti dışında atacağı bir adım kalmadı. Geçtiğimiz yıl 550 bin nüfuslu Isparta’yı günlerce karanlıkta bırakan, Cumhuriyet tarihinin en fahiş zamlarıyla enerjiyi lüks haline getiren, sanayide doğalgaz ve elektrik kesintisi yaparak çarkların durmasına neden olan bu iktidar faturalar katlanırken göstermelik indirimlere seçime kadar algıyı yönetmeye çalışıyor. İktidarımızda yüksek fiyatlı mevcut doğalgaz anlaşmalarını yeniden müzakere edeceğiz. Doğrudan destek vererek vatandaşlarımızı, sanayicimizi ve esnafımızı yüksek fiyatlar altında ezdirmeyeceğiz.”

YENİGÜN HABER MERKEZİ