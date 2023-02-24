Deprem Yönetmeliğine aykırı yapılan yapıların belirlenmemiş olması; yapılaşmaya uygun olmayan alanların imara açılması ve kent genelinde deprem riskli alanlar için çalışma yapılmaması gibi etkenlerin Balıkesir için var olan deprem tehdidinin boyutunu arttırdığı uyarısında bulunduğunu ifade etti. CHP'li Akın "Balıkesir'in ne yapı stoğu ne de riskli yapıları belli" diye konuştu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın Balıkesir’in deprem riskine karşı kurulan Balıkesir Deprem Acil Eylem Komisyonu çalışmaları kapsamında Balıkesir meslek odalarını ve Balıkesir Kent Konseyini ziyaret etti. Jeoloji Mühendisleri Odası Balıkesir İl temsilcisi Aysun Aykan ile bir araya gelen Ahmet Akın; Balıkesir için gerekli önlemleri almak adına hazırlık yaptıklarını ifade etti. Akın, “Deprem acılarını Balıkesir’de yaşanmasını kesinlikle istemiyoruz. Bu süreçte sizlerle iş birliği içinde olacağız, tam istişare edeceğiz. İktidara geldikten sonra yerel seçimlerin ardından Balıkesir’i ve Türkiye’yi hep birlikte bilimle, akılla, mantıkla inşa edeceğiz. Balıkesir’i de Türkiye’yi de her yönüyle sağlam temellere oturtacağız” görüşünü ifade etti.

'DENETİM EKSİKLİĞİ VAR'

Jeoloji Mühendisleri Odası Balıkesir İl temsilcisi Aysun Aykan da Balıkesir’in deprem tehlikesi yüksek olduğuna bir kez daha dikkat çekerek “Şehir merkezinden, ilçelerimizden, yerleşim yerlerinden geçen faylar var. Balıkesir genelinde 20 tane diri fayımız var. Binaların diri fay üzerinde yapılmaması gerekiyor. Denetim eksikliği var” diye konuştu.

'YASA TEKLİFİ MECLİS'TE BEKLİYOR'

Daha sonra Balıkesir İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Zeki Büyükerdoğmuş ile bir araya gelen Akın, Balıkesir’in birinci derecede deprem bölgesinde bulunduğunu, bu yüzden deprem zararlarını azaltmaya yönelik çalışmalara verilecek önceliğin içinde depreme dayanıksız yapı stokunun bina bazlı saptanması gerektiğini, bu anlamda çalışmalar yapmak istediklerini belirtti. Oda Başkanı Zeki Büyükerdoğmuş da mevzuatta sürekli değişiklikler yapıldığına ancak yetkin mühendislik yasa teklifinin 8 yıldır meclis gündeminde olduğu halde yasalaştırılmadığını söyledi.

'NE STOK NE DE RİSKLİ YAPI BİLGİSİ VAR'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Mimarlar Odası ziyaretinde Oda Başkanı Betül Dikici Balıkesir’in mevcut yapı stokuna dair veri olmaması, Deprem Yönetmeliğine uygun olmayan yapıların belirlenmemiş olması, yapılaşmaya uygun olmayan alanların imara açılması, il genelinde deprem riskli alanlar için çalışma yapılmaması gibi etkenlerin Balıkesir için var olan deprem tehdidinin boyutunu arttırdığını söyledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın daha sonra Balıkesir Barosu ve Balıkesir Kent Konseyini ziyaret ederek CHP Balıkesir Deprem Acil Komisyonu olarak çalışmaları hakkında bilgi verdi ve iş birliği içinde çalışacaklarını sözlerine ekledi.

YENİGÜN HABER MERKEZİ