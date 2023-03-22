CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, yaptığı yazılı açıklamada Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin ardından iktidarın afet yönetiminde sınıfta kaldığının bir kez daha ortaya çıktığına işaret etti. CHP’li Akın; Resmi Gazete’de dün yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile yıkılan ya da hasar alan binalardaki elektrik ve doğalgaz faturalarının felaketten yaklaşık 1,5 ay sonra silindiğine işaret etti. CHP’li Akın, şunları dile getirdi: “Deprem felaketi milyonlarca vatandaşımızı evsiz ve işsiz bıraktı. İlk günden beri Cumhuriyet Halk Partisi olarak deprem bölgesinde çalışmalar yaptık. Yaşanan koordinasyon eksikliğini, organizasyon bozukluklarını gündeme getirdik. Resmi rakamlara göre 50 binin üzerinde insanımızı kaybettiğimiz, binlerce insanımızın ise hala kayıp olduğu deprem felaketinden sonra iktidar; vatandaşlarımızın faturalarından kaynaklı borcunu silmek yerine; alay eder gibi tahsilatın erteleneceğini duyurdu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez; 72 saat geçmeden enkaz altında binlerce insanımız kurtarılmayı beklerken 9 Şubat’ta açıklama yaparak ‘Faturaların tahsilatını erteliyoruz’ dedi.”

‘AK PARTİ’NİN AKLI BAŞINA YENİ GELDİ’

CHP’li Akın, kurtarma çalışmalarının sona ermesinin ardından 21 Şubat tarihinde depremzede vatandaşların elektrik ve doğalgaz borçlarının silinmesi gerektiğini kamuoyuna duyurduklarını anımsattı. CHP’li Akın, şöyle devam etti: “Evi ya da iş yeri yıkılan veya aldığı hasar nedeniyle evi yıkılmak zorunda kalan vatandaşlarımızın borcunu ‘Ertelemek yetmez, bütün borçları silin’ dedik. Bu yaptığımız çağrı milletimizin çağrısıdır. Duymadılar. Kulak tıkadılar. Bunun üzerine bir de depremzedelere fatura gönderdiler. Yapmayın bu insanlarımızı yapılan vicdansızlıktır dedik. Sonunda tam bir ay sonra AK Parti iktidarının aklı başına yeni geldi. Bu konuyu gündeme getirmesek evi yıkılan ya da aldığı hasar nedeniyle evi yıkılacak olan abonelerin borçları silinmeyecekti. Biz hep diyoruz bu iktidar Türkiye’yi yönetemiyor. Türkiye’yi hep birlikte yöneteceğimiz günlere çok az kaldı. Biz faturaları silmekle kalmayacağız, evsiz kalan vatandaşlarımızı tek kuruş almadan ev sahibi yapacağız.”