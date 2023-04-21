CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın; Karadeniz doğalgazının milletin için kullanılmasına yönelik tüm hazırlıklarını yaptıklarına dikkat çekti. CHP’li Akın, yaptığı yazılı açıklamada şunları dile getirdi:

“Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun da söylediği gibi halkın yararına verilen tüm taahhüttleri devamlılıkesasıyla mutlaka yerine getireceğiz. Vatandaşlarımız daha fazlasını hak ediyor. İktidara geldiğimizde bir yıl boyunca 25 metreküp doğalgazı vatandaşımıza ücretsiz olarak vermekle yetinmeyeceğiz. Aile Destekleri Sigortası kapsamında bundan sonra kış aylarında bütün ihtiyaç sahibi ailelere ısınma amaçlı doğalgazı tamamen ücretsiz hale getireceğiz. İktidarımızda hiçbir çocuk yatağa soğukta girmeyecek. Karadeniz doğalgazını gerçekten milletimiz için kullanacak ve konut tarifelerinde nitelikli indirim yapılması için çalışma yürüteceğiz. Biz enerjiyi temel bir hak olarak görüyoruz. Hiçbir vatandaşımızın karanlıkta ve soğukta kalmaması için enerji hizmeti kaliteli ve kesintisiz, ödenebilir olacak. Bu kapsamda kış aylarının daha zorlu geçtiği illerimizden başlamak üzere doğalgaz konut tarifesinde nitelikli indirimler yapacağız.”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın; Karadeniz doğalgazının Türkiye’nin büyük bir gücü olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

“Cumhuriyet Halk Partisi olarak hiçbir zaman Karadeniz doğalgazıyla ilgili ‘Arayamazsınız, bulamazsınız ya da çıkartamazsınız’ söyleminde bulunmadık. Tam tersine ‘amasız, fakatsız’ sevindiğimizi ifade ettik. Buradaki doğalgaz varlığı konusunda Cumhuriyet Halk Partisi olarak yalnızca ‘Zam yapmayın. Doğalgazı kendi siyasi çıkarınız için değil, vatandaş için kullanın’ dedik. Karadeniz’de doğalgaz bulunmasının üzerinden geçen 32 ayda doğalgaza konutlarda tam 17 defa zam yapıldı. Konut faturaları vergi, fon ve sistem kullanım bedeli hariç yaklaşık yüzde 230 oranında arttı. Vatandaş kombisini açamaz hale geldi. Resmi raporlara göre faturasını ödeyemediği için doğalgazı kesilen abone sayısı bir yılda yüzde 42 oranında artış gösterdi. Bu durum Türkiye’de ısınma ihtiyacını lüks haline geldiğini gösteriyor. Ama vatandaşlarımız merak etmesin. İktidarımızda ısınma temel bir ihtiyaç kapsamında lüks olmaktan çıkacak.”

YENİGÜN HABER MERKEZİ