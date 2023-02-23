“6 Şubat’ta Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki büyük deprem ve artçılarının meydana getirdiği hasar sonucu 11 ilimizi içine alan büyük bir coğrafyada büyük yıkım yaşandı. On binlerce vatandaşımız hayatını kaybetti ve yaralandı. Hatay bina yıkımının ve can kaybının en çok olduğu ilimiz.”

‘HER PLATFORMDA DEPREM İÇİN UYARDIK’

CHP’li Akın, yaşanan felakette sorumluluğu depremin üzerine yıkmanın işin en kolay yanı olduğunu belirterek, “Sorumlu, depremin tehlikesini öngöremeyen, bilim insanlarının sözlerine, uyarılarına kulak asmayan 20 yıldır kulağının üstüne yatan AK Parti iktidarıdır. Bilim insanları yıllardır uyarıyor. Biz muhalefet olarak yıllardır uyarıyoruz” diye konuştu.

Her platformda deprem konusunda uyarılarda bulunduğunu kaydeden CHP’li Akın, “Çok uzak değil Ocak 2020 ve Ekim 2020’de yaşanan Elazığ ve İzmir depremlerinden sonra çağrılarda bulunduk” dedi.

‘FAY YASASINI NEDEN ENGELLEDİNİZ?’

Fay Yasası’yla ilgili düzenleme yapılmamasını eleştiren CHP’li Akın, şunları dile getirdi:

“1999 Marmara Depremi’nin, afetlere bakışta bir milat olduğunu söyleyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu basının karşısına 3 kez çıktı ve ‘Yasayı çıkarıyoruz’ dedi. Yasa çıktı mı? Hayır! Soruyorum, nerede Sayın Bakan fay yasası nerede? CHP’nin verdiği fay yasası teklifini neden Meclis’te engelliyorsunuz? Hayatını kaybeden binlerce insanımızın, hayatının geri kalanında engelli olarak yaşamak zorunda kalan depremzede çocuklarımızın, travmalarının sorumlusu bu iktidar bunun hesabını nasıl verecek?”

‘EN BÜYÜK ARTÇI KOORDİNASYON EKSİKLİĞİ OLDU’

CHP’li Akın, on binlerce insanın hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına neden olan en büyük etkenin iletişimsizlik ve koordinasyon eksikliği olduğuna dikkat çekti. CHP’li Akın, “Deprem felaketinde iletişim kurmak bu kadar önemliyken, yaşanan iletişimsizlik ve koordinasyon eksikliği bu felakette adeta en büyük artçı deprem etkisi yarattı. Deprem felaketinin ilk günlerinde koordinasyon eksikliği yaşandığı, yardımların ulaştırılamadığına iletişim hattına gelen telefonlar üzerinden çok açık bir şekilde gözlemleyebildik” diye konuştu.

‘AK PARTİ İKTİDARI ENKAZ ALTINDA KALDI’

Deprem felaketinde iletişim kurmak için kullanılan sosyal medya platformu Twitter’a engel konulmasına tepki gösteren CHP’li Akın, şunları dile getirdi:

“İlk günde AFAD Yok. Yardım Yok. Enkaz altından insanlarımızı kendi çabalarıyla kurtulmaya çalıştı. Ne yazık ki AK Parti iktidarı enkazın altında kalmıştır. İletişim ve koordinasyonun olmadığını orada yaşayan insanlarımız bizzat kendileri anlatıyor. Yardım alamayan, enkaz altında yardım isteyen canlarımızın yardım çığlıkları Genel Merkezimizde kurduğumuz Deprem İletişim Merkezi’nden duyuldu. Deprem felaketinin ilk günlerinde koordinasyon eksikliği yaşandığı, yardımların ulaştırılamadığına iletişim hattına gelen telefonlar üzerinden çok açık bir şekilde gözlemleyebildik. Yaklaşık 45 bin çağrı aldık. Bu çağrıların yüzde 65’i yardım talebiydi. Çağrıların yüzde 15,5’i ise teyit edilmiş ‘Enkazdan ses geliyor’ çağrılarıydı.”

‘BALIKESİR’DE 20 AKTİF FAY HATTI VAR’

CHP’li Akın, Maden Tetkik Ve Arama Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre Türkiye’de 485 diri fay, diri fayların üzerinde de 45 il ve 110 ilçe bulunduğuna dikkat çekti. CHP’li Akın, “Balıkesir’de, kuzeyinde Kuzey Anadolu Fayı (KAF), orta kesiminde Edremit Körfezi’nden başlayan Havran Balıkesir’den Kepsut’a kadar devam eden fay sistemi, güney kesiminde ise Gelembe ve Simav fayı olarak tanımlanan Ege Bölgesi graben sistemine bağlı fay sistemi bulunuyor. Bütün bunlara bağlı olarak Balıkesir il sınırları içerisinde karada 20 aktif fayın yakın zamanlarda deprem üretebileceği bilim insanlarınca öngörülüyor” diye konuştu.

‘RİSKLİ OLAN BALIKESİR DEPREME HAZIR DEĞİL’

CHP’li Akın, herkesin artık “Depreme hazır mıyız?” sorusunu sormaya başladığına işaret etti. CHP’li Akın, şunları kaydetti:

“İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun itirafına göre ne yazık ki Balıkesir depreme hazır değil. Nedir o itiraf bir kez daha hatırlayalım: ‘Bizim hazırlığımız İstanbul depremiydi.’ Evet, Bakan Soylu böyle acı bir itirafta bulundu. AK Parti iktidarı görülüyor ki ne Kahramanmaraş ne Hatay ne de diğer 9 il için hazırlık yapmıştı. Bu enkaz altında kalan iktidar görülüyor ki Balıkesir için de hazırlıksız. Birinci derecede deprem riski taşıyan Balıkesir için tek tek soruyorum; Balıkesir Deprem Master Planı hazırlanmış mıdır? Balıkesir’de yapı stoklarının incelenerek yapı kimliklendirme ve envanter çalışması yapılmış mıdır? Toplanma alanları ve geçici barınma alanlarında çadır konteyner vb. benzeri yapılar gibi gerekli geçici konaklama yerlerinin belirlenmesi, alt yapı çalışmaları yapılmış mıdır? Bu alanlar acil bir durumda kullanıma hazır hale getirilebilecek midir? Yol, köprü, viyadük, tünel, kentin altyapı sistemleri için doğal afet tehlikesi ve riskleri belirlenmiş midir? Ulaşım ana planı ve ulaşım acil durum eylem planları hazırlanmış mıdır? Acil Durum Yönetim Sistemi geliştirilmiş midir? Kentsel dönüşüm strateji belgesi ve kentsel dönüşüm master planı hazırlanmış mıdır? AFAD ve diğer acil müdahale edebilecek kurumlar olası bir deprem için ne kadar hazırdır?”

‘ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYAN HERKESLE BİR ARAYA GELECEĞİZ’

CHP’li Akın, İl Başkanlığı’nın geçen hafta Deprem Acil Eylem Komisyonu’nu kurduğunu belirterek, şunları ifade etti:

“Birinci derecede risk taşıyan Balıkesir için çalışmalara başladı. Deprem Master Planı hazırlanması; Balıkesir’in depreme duyarlılığı, afet riski taşıyan ve tehdit eden unsurlar, riskli ve tehlikeli yapılar, altyapı riskleri açık alan ve toplanma alanlarının varlığı; afet yönetimi, acil durum senaryoları ve yeterliliği altyapı sistemlerinin afete duyarlılığı ve kentsel dönüşüm gibi konuların hazırlanması ve çalışılması gerekiyor. Bu kapsamda Balıkesir için elini taşın altına koyan herkes ile bir araya geleceğiz. İlk etapta bugün ziyaret edeceğimiz işin uzmanı meslek odaları ve STK’lar var. Somut adımlar atılması gerekiyor. Kaybedecek bir saniyemiz bile yok. Türkiye’nin kaybedecek zamanı yok.”

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi