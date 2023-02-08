312 207 40 65 numaralı iletişim hattını vatandaşımızın hizmetine sunduk.

Büyük bir gönüllü grubuyla 7-24 esasıyla çalışmaya başladık.

Gençlik Kolları Genel Başkanlarımız, PM üyelerimiz, Kadın Kollarımız çaba içerisinde.

50 hatlık merkez oluşturduk.

Yaklaşık 60 saat içinde 10 binlerce çağrı geldi.

Bu çağrılar kapsamında bize ulaşan 17 bin 110 vatandaşımızla acil çağrısını AFAD’a ulaştırdık.

Bir taraftan arama çalışma kurtarma çalışmalarını, bir taraftan da yardım taleplerini belediyelerimiz ve ilgili kurumlara iletiyoruz.

Anında müdahale için nokta belirliyoruz.

En çok aldığımız çağrıların başında enkaz altında kalan vatandaşlarımızın kurtarılması talebi, enkaz altından ses geldiği talepleri, kayıp bildirimleri ve yardım talepleri.

Su bulamıyoruz diye arayanlar. Vatandaşlarımız büyük bir sıkıntı içinde. Gelen her türlü bilgiyi AFAD ile oluşturduğumuz whatsapp hattı var, oraya gönderiyoruz.

Bunları organize edip bildiriyoruz.

Şimdi bir arkadaşım Adıyaman’dan bir haber getirdi. Bir kız çocuğumuz enkaz altında.

50 hattımız açık. Telefonların birisi kapanırken, diğeri devam ediyor

Ortada bir gerçek var.

İlk 48 saatte AFAD’ın yetersiz olduğunu görüyoruz.

En çok Hatay ve Maraş’tan ihbarların geldiği ortada.

EPDK ile iletişime geçtik. Benzin istasyonlarındaki sıkıntıları ilettik.

Enkaza müdahalenin hala yapılmadığı; ekiplerin olmadığı onlarca belde, mahalle bulunuyor.

Verilere baktığımızda özellikle müdahale gecikmesi, koordinasyon eksikliği, yetersizlik ve maalesef büyük bir çaresizlik içinde olunduğunu görüyoruz.

Vatandaş ‘Devleti arıyorum, yardım edin’ diyor.

İnanın burada çok duygusal anlar yaşanıyor. İhbarını aldığımız bir vatandaşımızın enkaz altından çıkarıldığı bilgisini aldık. Buna çok sevindik.

Bir taraftan belediyelerimiz afet bölgelerine girişlerde engellemeler yaşamaya başladı.

Belediyelerimizin ve il başkanlıklarımızın, örgütlerimizin organize ettiği yardım tırlarını koordine etmek için iletişim kuruyoruz.

Müdahale edilmemiş köyler olduğu ortada. 60 saat oldu. Buradaki çabalar büyük.

Her şeyin kontrol altında olduğunu söylemek koca, büyük bir yalan.

Burada eksikliği kabul edip üstüne gidip bir can daha nasıl kurtarırız diye mücadele etmek lazım.

Biraz önce söylediğimiz 17 bin 110 arama 17 bin 700’e çıktı.

Bize gelen bazı telefonlarda iş makinelerinin, vinçlerin alana alınmadığı belirtiliyor.