Felaketin üzerinden 2 hafta geçmesine karşın 11 ilde toplam 500 binden fazla aboneye hala elektrik verilemediğine dikkat çeken CHP’li Akın, “Faturaların tahsilatını ertelemek evi yıkılan ya da hasar alan vatandaşların derdine derman olmaz. Depremzede vatandaşlarımızın doğalgaz ve elektrik faturaları ertelenmek yerine derhal silinmeli” açıklamasında bulundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından 11 ilde yaşanan yıkımın milyonlarca vatandaşı olumsuz etkilediğine dikkat çekti. Depremde evi yıkılan ya da hasar alan vatandaşların barınma başta olmak üzere pek çok temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandığına dikkat çeken CHP’li Akın, milyonlarca vatandaşın yaşadığı sıkıntıların azaltılması için depremde evsiz kalan vatandaşların enerji faturalarına düzenleme yapılması gerektiğini ifade etti.

‘500 BİNDEN FAZLA ABONEYE HALA ELEKTRİK VERİLEMİYOR’

20 Şubat itibarıyla deprem bölgesinde 500 binden fazla aboneye hala elektrik verilemediğine dikkat çeken CHP’li Akın, “İktidar, deprem bölgesinde elektrik ve doğalgaz faturalarının tahsilatının erteleneceğini açıkladı. Depremden etkilenen 11 ilde 500 binden fazla aboneye hala elektrik verilemiyor. Başka bir deyişle deprem bölgesinde en az 2 milyon vatandaşımız günlerdir karanlıkta. İktidarın ise tek çözümü faturaların ertelenmesi” diye konuştu.

‘EVİ YIKILAN VATANDAŞLARIN FATURALARI DERHAL SİLİNMELİ’

Fatura tahsilatının ertelenmesinin evsiz kalan vatandaşların yükünü hafifletmeyeceğini söyleyen CHP’li Akın, şunları kaydetti:

“Evi yıkılan ya da aldığı hasar nedeniyle kullanılamaz hale gelen vatandaşlarımızın enerji faturaları derhal silinmeli. Depremzede vatandaşlarımız zaten barınma başta olmak üzere pek çok dertle boğuşuyor. Dolayısıyla depremde evi yıkılan ya da hasar gören vatandaşlarımızın enerji faturalarından kaynaklı faturaları derhal silinmeli”

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi