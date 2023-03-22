CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba’nın tespit ve değerlendirmeleri şöyle:

Ürün Mart 2022 Fiyatı Mart 2023 Fiyatı Artış Yüzdesi ET 97,35 TL 281,00 TL %188 TAVUK 32,69 TL 59,80 TL % 82,93 PİRİNÇ 15,17 TL 47,90 TL % 215,75 BULGUR 10,50 TL 44,90 TL %327,60 AYÇİÇEK YAĞI(LT) 29,70 TL 51,75 TL % 74,25 TEREYAĞI 89,20 TL 208,50 TL %133,75 NOHUT 21,70 TL 59,90 TL %176,10 KURUFASULYE 20,30 TL 52,90 TL %160 DOMATES 13,25 TL 35,50 TL %167,02 BİBER 18,25 TL 32,00 TL %75 KURUSOĞAN 3,50 TL 13,50 TL %285 PATATES 6,75 TL 18,00 TL %166 ZEYTİN 41,50 TL 117,35 TL %182 BEYAZ PEYNİR 45,50 TL 169,00 TL %271 MERCİMEK 21,90 TL 49,20 TL %124 MAKARNA(PAKET) 7,75 TL 15,80 TL %103,87

Kaynak; Mart 2022 ürün fiyatları TÜİK madde sepeti, Mart 2023 ürün fiyatları güncel Market ve hal fiyatları üzerinden derlenmiştir.

Etin fiyatı en az %188 oranında arttı.

Geçtiğimiz yıl ortalama fiyatı TÜİK madde sepetinde 97,35 TL olarak belirtilen 1 kg et fiyatı, Mart ayında 281 TL’ye kadar yükseldi. İftar sofrasına bir kap et yemeği koymanın maliyeti geçen yıla göre %188 oranında artmış oldu. Tavuk etinin fiyatı ise en az %82,93 oranında arttı.

Bulgur yüzde 327, Pirinç fiyatı ise yüzde 215 oranında arttı.

Sofraların temel besin maddelerinden olan kuru bakliyatın ise fiyat artışı yüzde 300’leri aştı. 1 kg pilavlık bulgurun fiyatı geçtiğimiz yıl Mart ayına göre yüzde 327 oranında artarken, 1 Kg pirinç fiyatındaki artış yüzde 215 oranında arttı. Bir yıllık fiyat artışı nohutta %176, kuru fasulyede yüzde 166, kırmızı mercimekte ise %124 olarak kayıtlara geçti. İftar sofrasında bu yıl pirinç pilavının maliyeti yüzde 215 oranında artmış oldu.

Enflasyonun değil iftar sofralarının beli kırılmış oldu. Kuru soğanın fiyatı bir yılda 285 oranında arttı.

İktidar sürekli olarak enflasyonun belini kırdık diye dursun marketlerde, pazarlarda fiyat artışlar hız kesmeden devam ediyor. Fiyatlar arttıkça bu yıl iftar sofrasında dar gelirli ailelerin iftar sofrası da zamlara yenik düşmüş oluyor.

Sofraların vazgeçilmezi kuru soğanın fiyatı bile geçtiğimiz yıl Mart ayına göre yüzde 285 oranında artarken, domatesin fiyatı %167, patatesin fiyatı ise yüzde 166 oranında arttı.1 Paket makarnanın fiyatı ise geçtiğimiz yıla göre en az yüzde 103 oranında arttı.