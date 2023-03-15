Adıyaman, Şanlıurfa, Kahramanmaraş gibi deprem yaşayan illerde meydana gelen sel üzerine açıklamalarda bulunan CHP Doğa Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, “Deprem sonrasında kurdukları çadırlar dahi afete dayanıksız. Bu ya beceriksizliktir ya da umursamazlıktır” dedi.

Kader Değil Keder Planı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztunç, “Yaşanan sel nedeniyle yaşamını yitiren yurttaşımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyor, kayıp yurttaşlarımızın biran önce sağ bulunmasını temenni ediyorum. Maalesef coğrafyamız, kader değil keder planıyla karşı karşıya bırakıldı. Bu kederin sebebi ise AKP’dir. Pandemide maske dağıtmaktan aciz AKP, depreme uğramış kentlerde yurttaşların diğer afetlere maruz kalmasını önleyecek bir akla sahip değil. Deprem sonrasında kurdukları çadırlar dahi afete dayanıksız. Bu ya beceriksizliktir ya da umursamazlıktır.” dedi.

AKP’den Afete Dirençli Kent Beklentileri Sona Ermeli

Dün fay hattında yapılaşmaya izin verenler bugün çadır kurdukları yerlerin sele dayanıklığını ya akıl edememiş ya da başka çıkarlar güdüyorlar diyen Öztunç “Çadırların kurulacağı alanın, sel gibi afetlere, yağmura dayanıklılığının gözetilerek belirlenmesi, kurulacak zeminin buna göre hazırlanması gerekirdi. Acele, düşünülmeden yapılan işler. Aynı akıl, Kahramanmaraş’ta fay hattına yakın, depremlerde ağır zarar gören bölgede konut inşa ettirmek için ihale yaptı. AKP’den afete karşı dirençli kent beklentileri sona ermeli” dedi.

Beceriksiz ve Liyakatsiz Yönetimin Sonu Geldi

Öztunç,“Yangın olur söndüremezler, pandemi olur maske dağıtamazlar, deprem olur çadır dağıtamazlar, sel olur kurdukları çadırlarda insanlar ölür. Bunlar hep beceriksiz ve liyakatsiz yönetimin sonuçları. Bunlardan kurtulmanın ve aklı başında, liyakatli, işi bilen insanların yönetime getirme zamanı geldi” dedi.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi