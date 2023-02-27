CHP Genel Başkan Yardımcısı Dr. Gamze Akkuş İlgezdi deprem bölgesinde kaç çocuğun kaybolduğuna dair resmi açıklama olmamasını eleştirerek, “Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı deprem bölgesinde sadece bulunan çocukların sayısını açıkladı, kaçının ailelerine teslim edildiğini, kaçının kimliğinin olmadığını… Ancak bugüne kadar kaç kayıp ihbarı yapıldığı özellikle gizleniyor. Kayıp çocuklarımız nerede? Onları bulmak için bir çalışma yapılıyor mu?” diye konuştu.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Dr. Gamze Akkuş İlgezdi, geçen hafta en az 85 çocuğun sosyal medya üzerinden kayıp olduğu bilgisinin kamuoyuna yansıdığını söyleyerek, “Çocuklarımızın deprem bölgesinden sağ çıkarıldıktan sonra kaybolduklarına dair çok sayıda ihbar alıyoruz. Hastaneye kaldırılan ancak sonra haber alınamayan da çok çocuğumuz var. İktidar kayıp çocukları ve kayıp yurttaşları bulmak yerine kaç kişi, kaç çocuğumuz hakkında kayıp ihbarı olduğunu dahi açıklamıyor. Saklayarak sorunu görmezden geliyorlar. Acılı aileler çocuklarını aramaya devam ediyor” dedi.

SADECE BULUNAN ÇOCUKLAR AÇIKLANDI

CHP’li Dr. Gamze Akkuş İlgezdi Bakan Yanık’ın 1.788 çocuk bulunduğuna ve bunların 1.225’inin ailelerine teslim edildiği bilgisini hatırlatarak, “Bakan Yanık 479 çocuğumuzun tedavi altında, 84 çocuğumuzun ise Bakanlık kuruluşlarında olduğunu ifade ediyor. Ancak bugüne kadar kaç çocuk ve yurttaş için kayıp başvurusunda bulunduğu gizleniyor. Bölgeden çok sayıda çocuk kaçırma haberi alıyoruz. Çocuklarımızı sağ salim bulması gereken yetkililer daha kaç çocuğun kaçırıldığını ya bilmiyor, ya gizliyor” diye konuştu.

BÜYÜK SORUN MECLİS GÜNDEMİNDE

Konuyu Meclis gündemine de taşıyan Dr. Akkuş İlgezdi, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya,

“1- Deprem sonrasında depremden etkilenen 11 ilde kaç çocuk kayıp ihbarı alınmıştır?

2- Kayıp ihbarı olan kaç çocuk bulunmuştur?

3- Kaybolanların kaçından tedavi için bir hastaneden sonra haber alınamamıştır?

4- Bulunan çocukların kaçı ailelerine teslim edilmiştir?

5- Bulunan çocukların kaçı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına teslim edilmiştir?

6- Deprem sonrasında depremden etkilenen 11 ilde kaç kayıp ihbarı alınmıştır?

7- Kayıp ihbarı olan kaç kişi bulunmuştur?” sorularını yöneltti.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi