Cumhurbaşkanlığı seçimini kaybeden CHP'de gözler Genel Seçim Kurultayı'na çevrildi. Seçim sonrası CHP'ye iç çatışma başladı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun seçim sonrası değişim çağrısında bulundu. CHP Genel Başkan Seçim Kurultayı ne zaman yapılacak? internet üzerinden çok sık aratılan konuların başında geliyor? Peki CHP Genel Başkan Seçim Kurultayı ne zaman yapılacak? Kim aday olacak? Kılıçdaroğlu tekrar aday olacak mı? Ekrem İmamoğlu CHP Genel Başkanlığına aday olacak mı? İşte detaylar...

KILIÇDAROĞLU ADAY OLACAK MI?

Kılıçdaroğlu, kurultayda genel başkan seçimi yapılacağını belirtti ve adayın partinin tarafından belirleneceğini ifade etti. Kendisinin bugüne kadar çıkıp "adayım" demediğini ve bu konunun parti organları tarafından kararlaştırılacağını vurguladı. Herkesin gelip aday olabileceğini söyledi ve düzenli aidat ödeyen üyelerin ön seçimde oy kullanacağını belirtti. Kılıçdaroğlu, kurultayın hem değişimi sağlama hem de genel başkan seçimini gerçekleştirme amacı taşıdığını ifade etti.

"İl başkanları değişecek, ilçe başkanları değişecek herkes değişecek kimsenin kazık çakacak hali yok. CHP’de kişiler önemli değil. Cumhuriyet Halk Partisi diğer partiler gibi değildir. Duygularıyla değil aklıyla hareket eder, bakar, ölçer. Bütün vatandaşlarıma sormak isterim, AK Partililer dahil. Kılıçdaroğlu çalıştı mı, çalışmadı mı? Kılıçdaroğlu söylenmesi gereken her şeyi söyledi mi söylemedi mi? Kılıçdaroğlu’nun ne eksiği var? Nerede yanlış yaptı? Söylesinler, bunu oturup tartışırız."

Kendisinden sonra gelecek isim hakkında da değerlendirmesi sorulan Kılıçdaroğlu, “Ben el veririm. Neden vermeyeyim? İlla ben aday olacağım, diğerlerini reddeceğim diye bir durum yok. Bu benim geleneğimde yok. Kişiye endeksli siyaset Cumhuriyet Halk Partisi’nin geleneğinde yok” ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU’NUN DEĞİŞİM ÇAĞRISI

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun değişim çağrısına destek verdi. Kılıçdaroğlu, değişimin kaçınılmaz olduğunu ve belediye başkanlarının seçildikleri bölgelere hizmet etmek zorunda olduklarını belirtti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde İmamoğlu'nun başarısını korumak için akılcı düşünülmesi gerektiğini ve İstanbul'un birinci öncelikleri olduğunu vurguladı.

Kılıçdaroğlu ayrıca, İmamoğlu'nun istemesi durumunda gelecek kurultayda aday olabileceğini dile getirdi ve İstanbul gibi önemli bir şehri kaybetmemenin önemine değindi. Ancak başka bir partiye belediyeyi neden devretmeleri gerektiğini anlayabileceği haklı bir gerekçe sunulması durumunda bir sorun olmadığını belirtti.

CHP'DE KURULTAY NE ZAMAN?

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), il ve ilçe kongrelerinin takvimini belirledi. 15 Ekim'de bitmesi planlanan il kongrelerinin ardından, Parti Meclisi toplanacak ve belirleyeceği tarihte olağan kurultay yapılacak.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, MYK toplantısında, kongre takviminin başlaması ve takvimin ilanı kararı alındı. Buna göre, yarın muhtarlık esasına göre tanzim edilmiş üye çizelgeleri hazırlanmaya başlanacak. Üye çizelgelerine ilişkin işlemler 27 Haziran'a kadar sürecek.

30 Temmuz'da sona erecek

İlçe kongresi delege seçimleri 3 Temmuz'da başlayacak, 30 Temmuz'da sona erecek. 5 Ağustos'ta yapılmaya başlanacak ilçe kongreleri ise 10 Eylül'de son bulacak. İl kongrelerinin başlangıç tarihi de 16 Eylül olarak belirlendi. 15 Ekim'de bitecek il kongrelerinin ardından Parti Meclisi'nin belirleyeceği tarihte olağan kurultay yapılacak.

EN SON KURULTAY NE ZAMAN GERÇEKLEŞTİ?

Cumhuriyet Halk Partisi Olağan Kurultayı, 3-4 Şubat 2018 tarihleri arasında gerçekleşen Cumhuriyet Halk Partisi kurultayıdır.

