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"El broşürlerini dağıtan kişi TÜGVA Esenler İlçe Temsilcisi, Esenler Belediyesi çalışanı Şeref Yumurtacı broşürleri dağıttığını videoda da kabul ediyor.

Sahte broşüleri dağıtan kişiler arasında Aralarında TÜGVA Esenler İlçe Temsilcisi Şeref Yumurtacı'nın olduğunu ifade eden Ağırel, şunları kaydetti:

CHP 2.Bölge Milletvekili adayı Bülent Ütebay , CHP hakkında sahte broşür dağıtan kişilere suç üstü yapmış ve Polis nezaretinde suçunu itiraf ettirmiş" diye yazdı.

CHP İstanbul 2. Bölge Milletvekili Adayı Bülent Ütebay'ın Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ağzından söylenmiş gibi hazırlanmış sahte broşür leri dağıtan kişileri polisle birlikte suç üstü yakaladığını paylaştı.