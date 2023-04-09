Millet İttifakı’nda da yeni seçim sisteminde avantaj sağlamaya yönelik ortak liste çalışmaları hız kazandı. CHP Lideri ve Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, ittifak ortağı bütün liderlerle seri görüşmeler yapıyor. CHP'nin milletvekili listesi, 9 Nisan Pazar günü saat 17.00'da YSK'ya teslim edilecek.

ORTAK LİSTE SORUNU ÇÖZÜLDÜ

ORTAK liste sorununu aşan Millet İttifakı, bu kez de son ana kadar liste pazarlıklarına sahne oldu. DEVA, SP, Gelecek ve DP seçimlere CHP listelerinden katılacak. İYİ Parti’nin de 15 ya da 16 ilde ortak listeye dahil olacağı belirtildi. Bu illerin çoğunda CHP, 3 ya da 4’ünde İYİ Parti’nin çatı olacağı, böylece sadece CHP ve İYİ Parti logolarının görüleceği Millet İttifakı’nda 5’li ve 6’lı ortak listelerin de olacağı kaydedildi.

ORTAKLARA 15-16 KONTENJAN

CHP listesinden seçime katılacak partilere tanınacak kontenjan pazarlıkları ve DEVA’nın daha çok kontenjan talebi son ana kadar sürdü. Kulislerde, toplam kontenjanda 15-16 rakamlarından söz edildi. Kılıçdaroğlu’nun rakamı 20’ye yükseltebileceği de konuşuldu.

ADANA

1. Orhan Sümer

2. Müzeyyen Şevkin

3. Burhannetin Bulut

4. Sadullah Kısacık (DEVA Partisi)

5. Ayhan Barut

6. Berke Duvan

7. Hüseyin Keser

8. Erkan Karakaya

9. Orhan Toplum

10. Kübra Özbiçer

11. Ahmet Korkmaz

12. Sercan Polat

13. Murat Öztanrıöver

14. Ebru Yılmaz

15. Elife Müftüoğlu

(27. Dönem Adana Milletvekili Sayısı: 15, 27. Dönem CHP Adana Milletvekili Sayısı: 4)



KAYSERİ

1. Aşkın Genç

2. Mahmut Arıkan (Saadet Partisi)

3. Burhan Bahadır Özsoy (DEVA Partisi)

4. Zülküf Arslan (Gelecek Partisi)

5. Ümit Özer

6. Özgen Aydıncak

7. Ali Çetinkaya

8. Onur Sergen Doğan

9. İbrahim Kağan

10. Niyazi Ünalmış



(27. Dönem Kayseri Milletvekili Sayısı: 10, 27. Dönem CHP Kayseri Milletvekili Sayısı: 1)

KIRKLARELİ

1. Vecdi Gündoğdu

2. Fahri Özkan

3. Hatice Gül Bingöl

(27. Dönem Kırklareli Milletvekili Sayısı: 3, 27. Dönem CHP Kırklareli Milletvekili Sayısı: 2)

MALATYA

1. Veli Ağbaba

2. Enver Kiraz

3. Battal Kanbay

(27. Dönem Malatya Milletvekili Sayısı: 6, 27. Dönem CHP Malatya Milletvekili Sayısı: 1)

MERSİN

1. Ali Mahir Başarır

2. Gülcan Kış

3. Mehmet Emin Ekmen (DEVA Partisi)

4. Talat Dinçer

5. Hasan Ufuk Çakır

6. Emre Yılmaz

7. Nürsen Yücesoy Temizkan

8. Leyla Serin Kırık

9. Ahmet Yorgun

10. Mehmet Gültekin Uğur

11. Şerife Arıcı

12. Güven Kocabıyık

13. Neslihan Çelebi

(27. Dönem Mersin Milletvekili Sayısı: 12, 27. Dönem CHP Mersin Milletvekili Sayısı: 3)

ORDU

1. Seyit Torun

2. Mustafa Adıgüzel

3. Ahmet Tokluoğlu

4. Cengiz Okur

5. Nilgün Yılmaz

(27. Dönem Ordu Milletvekili Sayısı: 6, 27. Dönem CHP Ordu Milletvekili Sayısı: 3)

ŞANLIURFA

1. Mahmut Tanal

2. Müslüm Cengizhan Akalın

3. Ahmet Tüysüz (DEVA Partisi)

4. Abdullah Yeşil (Gelecek Partisi)

5. İbrahim Direk

6. Süleyman Gök

7. Ali Fethi Gürler

8. Abdullah Direk

9. Müslüm Şikak

10. Adnan Tüysüz

11. Abdulkadir Çetin

(27. Dönem Şanlıurfa Milletvekili Sayısı: 13, 27. Dönem CHP Ordu Milletvekili Sayısı: 1)

İSTANBUL BİRİNCİ BÖLGE

1. Oğuz Kaan Salıcı

2. Gamze Akkuş İlgezdi

3. Fethi Açıkel

4. Gökhan Günaydın

5. Birol Aydın (Saadet Partisi)

6. Ahmet Ersagun Yücel

7. Elif Esen (DEVA Partisi)

8. Hasan Karal (DEVA Partisi)

9. Cemal Enginyurt (Demokrat Parti)

10. Selim Temurcu (Gelecek Partisi)

11. Ali Gökçek

12. Suat Özçağdaş

13. Doğan Çakmak

14. Özcan Baripoğlu

15. Sevgi Kılıç

16. Olgun Çelik

İSTANBUL İKİNCİ BÖLGE

1. Namık Tan

2. Yunus Emre

3. Gökhan Zeybek

4. Enis Berberoğlu

5. Mustafa Kaya (Saadet Partisi)

6. Yüksel Mansur Kılınç

7. İhsan Mesih Şahin (Gelecek Partisi)

8. Evrim Rızvanoğlu (DEVA Partisi)

9. Berna Sukas

10. Fuat Yıldırım

11. Onur Aydın

12. Işık Öğütçü

13. Soner Özimer

14. Mehmet Ali Yüksel

15. Şaban Karaaslan

16. Elmas Aruz

İSTANBUL ÜÇÜNCÜ BÖLGE

1. Engin Altay

2. Erdoğan Toprak

3. Türkan Elçi

4. İlhan Kesici

5. Zeynel Emre

6. Medeni Yılmaz (DEVA Partisi)

7. Bülent Kaya (Saadet Partisi)

8. Doğan Demir (Gelecek Partisi)

9. Özgür Karabat

10. Mustafa Yeneroğlu (DEVA Partisi)

11. Turan Taşkın Özer

12. Doruk Bulut

13. Oğuz Kemal Yakar

14. Turgay Özcan

15. Utku Caner Çaykara

16. Habibe Çiftçioğlu (Gelecek Partisi)

İZMİR BİRİNCİ BÖLGE

1. Yüksel Taşkın

2. Ahmet Tuncay Özkan

3. Sevda ERdan Kılıç

4. Murat Bakan

5. Ednan Arslan

6. Seda Kaya (DEVA)

7. Haydar Altıntaş (DP)

8. Devrim Barış Çelik

9. Sefer İpekli

10. Güldem Atabay

11. Şahbal Aras

12. Fulya Akçay

13. Mehmet Şahin Fırat

14. Birgül Değirmenci

İZMİR İKİNCİ BÖLGE

1. Gökçe Gökçen

2. Rıfat Nalbantoğlu

3. Rahmi Aşkın Türeli

4. Mahir Polat

5. Salih Uzun (DP)

6. Deniz Yücel

7. Deniz Bilici (Gelecek Partisi)

8. Hüseyin Sezer

9. Esin Doğan Metin

11. Altan İnanç

12. Emine Helin İnan Kınay

13. Ayten Gülsever

14. Nurşen Balcı

15.Burak Kotan

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