Chery Tiggo 8 Pro, Türkiye'deki D-SUV Pazarında Kısa Sürede Lider Oldu Chery'nin Türkiye'deki amiral gemisi modeli olan TIGGO 8 PRO, piyasaya sürüldükten sadece 2 ay sonra D-SUV segmentinde liderliği ele geçirdi. Mayıs 2023'te toplam 2917 adet satılan D-SUV pazarda, bu satışların 1098 adedini Chery TIGGO 8 PRO tek başına gerçekleştirdi. Toplamda 5 aylık bir sürede 9004 adetlik bir büyüklüğe ulaşan D-SUV pazarında, sadece 2.5 aylık performansla 1528 adetlik satış gerçekleştiren TIGGO 8 PRO, sınıfının en çok satan modeli oldu.

Chery TIGGO 8 PRO, sahip olduğu özelliklerle hedef kitlesinin lüks, konforlu ulaşım ve yaşam tarzı gereksinimlerine yanıt veriyor. Akıllı sürüş teknolojisi, sürüş deneyimini sadece daha eğlenceli hale getirmekle kalmıyor, aynı zamanda aktif ve pasif güvenliği de kapsamlı bir şekilde iyileştiriyor.

TIGGO 8 PRO, lüks bir iç mekan deneyimi sunuyor. Üçlü ekran konseptiyle donatılmış olan araçta, 10.25 inçlik bir dokunmatik merkezi kontrol ekranı, 8 inçlik bir dokunmatik LCD klima ekranı ve 7 inçlik bir LCD gösterge ekranı bulunuyor. Bu konsept, araca modern ve yüksek teknolojili bir görünüm katıyor.

Aracın 1746 mm gövde yüksekliği ve 2710 mm aks mesafesi mevcut. Bu değerler, sınıfında en iyiler arasında. 5+2 koltuk düzeni, farklı oturma kombinasyonları sağlıyor. 5 kişilik kullanımda arkada 1179 litreye varan bir bagaj hacmi oluşuyor. İkinci sıra koltuklar katlandığında ise bu alan 2101 litreye kadar çıkıyor.

TIGGO 8 PRO'nun deri koltukları, vücudu sıkıca sarıp destekleyen dolgulara sahip, bu da kabin içindeki rahatlık seviyesini ve konforu artırıyor. Ayrıca ön bölümde akıllı çift bölge, arka sırada bağımsız klima ve dört aşamalı hava temizleme teknolojisi ile N95 seviyesinde koruma sağlanıyor. Harici olarak kontrol edilen değişken hacimli bir kompresör ve bir PWM kademesiz fan, TIGGO 8 PRO'nun sürücü ve yolculara gösterdiği özeni yansıtıyor.

TIGGO 8 PRO, 35 dB ile ultra düşük rölanti gürültüsü seviyesi sunuyor. Bu, 20'nin üzerinde optimize edilmiş NVH öğesi sayesinde mümkün oluyor. Bu özellikler, sürüş sırasında kütüphane seviyesinde sessiz ve huzurlu bir ortam oluşturuyor, böylece dış dünyadan rahatsız olmadan keyifli ve sessiz bir sürüş deneyimi sunuyor.