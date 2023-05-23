OpenAI, ChatGPT için varsayılan arama deneyimi olarak Bing'i kullanmaya başlayacak. Yeni arama özelliği bugün ChatGPT Plus kullanıcılarına sunulacak ve yakında ChatGPT'deki bir eklenti aracılığıyla tüm ücretsiz ChatGPT kullanıcıları için etkinleştirilecektir.

ChatGPT artık varsayılan olarak Bing arama motorunu kullanacak

Microsoft'un tüketici pazarlama başkanı Yusuf Mehdi bugün bir blog gönderisinde "OpenAI ile olan harika ortaklığımız, yeni Bing ile ilerlememizin temelidir" dedi. "ChatGPT artık web'den erişimle daha hızlı, daha güncel yanıtlar sağlamak için birinci sınıf yerleşik bir arama motoruna sahip olacak." Bing'in sohbet deneyiminin GPT-4 tarafından desteklenmesi ve bağlantılar için tırnak işaretleri kullanması gibi, OpenAI'nin ChatGPT yapay zeka sohbet robotu da arama ve tırnak içeren web verilerini içerecektir.

Bing'in ChatGPT'ye entegrasyonu, Samsung'un Bing Search'e geçeceği söylentilerinin ardından Google'da kalmaya karar vermesinin ardından Microsoft'un arama motoru için bir kazanç oldu. Entegrasyon aynı zamanda Microsoft'un OpenAI ile yıllarca yakın işbirliği içinde çalıştıktan sonra bu yılın başlarında OpenAI ortaklığını "milyarlarca dolarlık bir yatırımla" genişletmesinin ardından geldi.