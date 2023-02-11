Orta Asya ve Güney Kafkasya İfade Özgürlüğü Ağı (CASCFEN)'den yapılan açıklamaya göre, "Uluslararası gazetecilik kuruluşları, "Charlie Hebdo"nun bu insanlık dışı eylemi için özür dilemesini talep etmelidir." denildi.

"Fransız Charlie Hebdo dergisinin Türkiye'deki korkunç depremle ilgili 'Tanklara ihtiyaç yoktu' başlıklı karikatürü, dünya medyasının genelini büyük bir utançla karşılayan bir davranıştır. Bu derginin Türkiye'de yaşanan korkunç trajediyle alay etmesi insanlıktan çok uzaktır ve tüm ahlaki değerlere, yasal koşullara ve gazetecilik ilkelerine aykırıdır."

Bu görüşler, söz konusu karikatürle ilgili olarak Orta Asya ve Güney Kafkasya İfade Özgürlüğü Ağı'nın (CASCFEN) uluslararası gazetecilik kuruluşlarına yaptığı çağrıya da yansıdı.

Adı geçen teşkilatın Azerbaycan'ın BAYRAQDAR MEDYA'sına verdiği bilgiye göre, "Charlie Hebdo" dergisinin "düşünce özgürlüğü" adı altında bu tür ırkçı, Nazi ruhlu, son derece tehlikeli faaliyetinin, Aslında resmi Paris'in Türk-Müslüman dünyasına yönelttiği taraflı siyasetin sonucudur: "Charlie Hebdo dergisinin insanlıktan ve medya değerlerinden tamamen uzak bu davranışının arkasında Türk düşmanlığı ve İslamofobik olduğunu düşünüyoruz. öz. Bu insanlık dışı adım, o karikatürün yazarı, yayılmasına izin verenler ve genel olarak bu suça ortak olanlar uluslararası kınamayla karşı karşıya kalmalıdır."