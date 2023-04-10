bybit Global tarafından hazırlanan günlük bültende sektör gelişmelerine yer veriliyor.

Yatırımcılar, Paskalya tatilinden döndükten sonra bu haftaki TÜFE ve ÜFE baskısını yakından izliyor. Kripto para piyasası, son 24 saatte Bitcoin ve Ethereum’un sırasıyla %0,18 ve %1,52 düşmesiyle sakinliğini koruyor. Bugünün popüler belirteci, kripto yerlisi kullanıcılar için özel bir Kripto Yapay Zeka Modeli oluşturmayı amaçlayan CGPT'dir.

CGPT, ChainGPT'nin yerel simgesi ve BNB Zincirinde barındırılır. ChainGPT, ChatGPT'nin kripto ve akıllı sözleşme kodlama için özel bir versiyonu olmayı hedefliyor ve kripto geliştiricilerinin - yatırımcılarının ihtiyaçlarını karşılıyor. ChatGPT şu anda çok çeşitli alanlarda kullanıcılardan gelen soruları yanıtlıyor. Alternatif olarak ChainGPT, kripto bilgisini ve kodlama dili verilerini yapay zeka modeline aktarmayı amaçlıyor ve kripto ile ilgili soruları yanıtlarken ChatGPT'den daha doğru olmasını sağlıyor.

Kullanıcıların, ağda sunulan araçlara ve ürünlere erişmek için CGPT'ye sahip olmaları gerekecektir. Diğer kripto protokollerine benzer şekilde, kullanıcıların keşfetmesi için staking ve diğer kripto-yerel mekanizmalar mevcuttur. İnovasyon projesi, IDO'sunu Seedify üzerinde yürütüyor ve 10 Nisan 2023'ten itibaren Bybit'te listelenecek.

Katman 1 protokolü Avalanche, geleneksel finans kurumlarını hedef alan "Evergreen Alt Ağları" yayınlamaya hazırlanıyor. Alt ağ çözümleri, genellikle daha yüksek blok zinciri verimi ve daha düşük gaz ücretleri talep eden blok zinciri oyun geliştiricilerini çekmek için bir süredir Avalanche tarafından uygulanmaktadır. Popüler bir oyna kazan projesi olan DeFi Kingdoms, Avalanche ağına geçiş yapan birçok geliştiriciden biriydi.

Şimdi, Evergreen Alt Ağları, kripto altyapısında daha fazla özelleştirme talep eden finansal kurumlara odaklandı. Evergreen Alt Ağlar, finans kurumlarının kendi alt ağlarını özel ve "izin verilen" bir zincire dönüştürmesine izin verirken, diğer merkezi olmayan alt ağlarla iletişim kurma yeteneğini korur.

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