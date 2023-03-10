İstanbul’da doğan sanatçı, tiyatroya Bakırköy Halk Evi’nde amatör olarak başladı. Daha sonra aynı tiyatroya stajyer oyunculuk yaparak devam etti. LCC Tiyatro Okulu’ndan eğitim aldıktan sonra, LLC’den ayrılan grupla birlikte tiyatro eğitimini geliştirmeye çalıştı. Bir süre grup oyuncularında ve Şehir Tiyatrosu’nda çalışan sanatçı, Ankara Sanat Tiyatrosu ve Devlet Tiyatrosu’nda da çalıştı. Ankara Sanat Tiyatrosu’nda zorunlu şehir değiştirmeler ve askerlik süresi hariç uzun yıllar hizmet verdi. Bu tiyatronun genç oyuncular yetiştirme çabalarına eğitmen olarak katıldı.
İzmir Devlet Tiyatrosu’nda iki sezon oynadı fakat daha sonra tekrar Ankara Sanat Tiyatrosu’na geri döndü. TRT’de köye yönelik eğitim programları çerçevesinde dramalarda oynadı, az da olsa dublaj çalışmaları yaptı. Sinema filmleri ve tiyatroyu yanyana yürütmeye çalışan Baskın, Ankara’da olduğu süre içerisinde gençlik oyunları sahneledi ve Ankara Sanat Tiyatrosu’nda birçok oyunda yönetmen yardımcısı olarak çalıştı.
Rol Aldığı oyunlar
Satıcının Ölümü
Canavar Sofrası,
Babayiğit
Hamlet 70
Müfettiş,
Sait Hopsait
Hitler Rejiminin Korku ve Sefaleti
403. Kilometre,
Ana 1
Dimitrof
Nereye Payidar?
Aladağlı Mıho
804 İşçi 1
1871 Komün Günleri 1
Hikâye-i Mahmut Bedrettin
Rumuz Goncagül 1
Küçük Adam Ne Oldu Sana?
Yaz Misafirleri 1
Galile
Taziye
Misafir
Bir Şehnaz Oyun
Bir Ceza Avukatının Anıları
Nafile Dünya
Bir Halk Düşmanı
Zengin Mutfağı
Özgürlüğün Bedeli
Silahşörün Gölgesi
Sonuncular
Sacco ile Vanzetti
Ayak Takımı Arasında
Yer Demir Gök Bakır
Sakıncalı Piyade
Murtaza
Tırpan F
Teneke
Partimizin Adayı
Midirfillik
Pislik
Örnek Suçlar
Düğün ya da Davul
Helikopter
Ağır Roman
Memleketimden İnsan Manzaraları
Fatma, Ali ve Başkaları
Yalancı Tanık
İvan İvanoviç Var mıydı? Yok muydu?
Demokles’in Kılıcı
Yönettiği Oyunlar
Carrar Ananın Silahları
Savaş Oyunu,
Özgürlüğün Bedeli
Kadınlar ve Deniz
Partimizin Adayı
Pislik
Örnek Suçlar
Rol Aldığı Sinema Filmleri
Nefes: Yer Eksi İki
Yıldızlar da Kayar: Popstar
Bebek Geliyorum Demez
Mucize
Babam
İlk Öpücük
Küçük Esnaf
Şevkat Yerimdar 2
Yolunda A.Ş: Çinçin Bağları Hikayesi
Mucize
Sürgün İnek
Hadi İnşallah
Bizum Hoca
Sadece Sen
Hayat Sana Güzel
Şevkat Yerimdar
Hükümet Kadın
Devrimden Sonra
Vizontele
Vizontele Tuuba
Kahpe Bizans,
Eylül Fırtınası
Hiçbiryerde
O da Beni Seviyor
Çark,
Yolun Sonundaki Karanlık
Yasak Cennet
Düttürü Dünya,
Sen de Gitme Triandafilis
Yazılar Filmatik
Die Zeit der Rache
Kaçıklık Diploması
Mavi Sürgün
El Kapıları
Yaz Yağmuru
Yaban
Oyunlarla Yaşayanlar
Parçalanma
Abdülhamit Düşerken
G.O.R.A
Derviş
İntikam Zamanı
Sükut Altındır
Duruşma
Kısık Ateşte 15 Dakika
Organize İşler
Unutulmayanlar
Beynelmilel
Beyaz Melek,
Güneşi Gördüm
Neşeli Hayat
Rina
Rol Aldığı Diziler
İkinci Bahar
Bizimkiler (1997-2002)
Her Şey Aşk İçin
Ayrılsak da Beraberiz
Cahide
Kurtuluş
Ateşten Günler
Hayal Köy
Ruhsar (1998)
Mihriban
Sibel (1998)
Kumkapı Olayı-Üzgünüm
Kantodan Tangoya
Galata
Aile Bağları
Dost Eller
Deniz Gurbetçileri
Zalim
Akasya Pasajı
Emanet
Ay Işığı Neredesin
Tarçın Konuştu
Çılgın Yuva
Hasret
Son Osmanlı
Fırtına
Tatlı Bela Fadime (Reis) (2007-2008)
Akasya Durağı (Osman Aga Şentürk / İsmail / Boris) (2008-2012)
Bizim Okul (2013)
Her Şey Yolunda Merkez (2013)
Şevkat Yerimdar (2013) (Film)
Gurbette Aşk Bir Yastıkta
Roman Havası (2014-2015)
Arka Sokaklar (Konuk oyuncu) (2015)
Bana Baba Dedi (2015)
Rüzgarın Kalbi (2016)
Nerdesin Birader (2017)
Kuzey Yıldızı İlk Aşk (2019-2021)
Atiye (2019-2020)
Hanımağa’nın Gelinleri (2020) TV filmi
Yargı (Merdan Kaya) (2021-)
Aldığı Ödüller
-10. ÇASOD Oyuncu Ödülleri 2003 “Jüri Özel Ödülü” (9 filminin diğer oyuncuları Serra Yılmaz, Ali Poyrazoğlu, Ozan Güven, Fikret Kuşkan, Rafa Radomisli ve Esin Pervane ile birlikte)
-14. Altın Koza Film Festivali 2007, “En İyi Erkek Oyuncu” ödülü (Beynelmilel)
-6th Pune International Film Festival 2008 (Hindistan), “En İyi Erkek Oyuncu” ödülü (Beynelmilel)
-7th Karaçi International Film Festival 2009 (Pakistan), “En İyi Başrol Oyuncusu” ödülü (Beynelmilel)