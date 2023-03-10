İstanbul’da doğan sanatçı, tiyatroya Bakırköy Halk Evi’nde amatör olarak başladı. Daha sonra aynı tiyatroya stajyer oyunculuk yaparak devam etti. LCC Tiyatro Okulu’ndan eğitim aldıktan sonra, LLC’den ayrılan grupla birlikte tiyatro eğitimini geliştirmeye çalıştı. Bir süre grup oyuncularında ve Şehir Tiyatrosu’nda çalışan sanatçı, Ankara Sanat Tiyatrosu ve Devlet Tiyatrosu’nda da çalıştı. Ankara Sanat Tiyatrosu’nda zorunlu şehir değiştirmeler ve askerlik süresi hariç uzun yıllar hizmet verdi. Bu tiyatronun genç oyuncular yetiştirme çabalarına eğitmen olarak katıldı.

İzmir Devlet Tiyatrosu’nda iki sezon oynadı fakat daha sonra tekrar Ankara Sanat Tiyatrosu’na geri döndü. TRT’de köye yönelik eğitim programları çerçevesinde dramalarda oynadı, az da olsa dublaj çalışmaları yaptı. Sinema filmleri ve tiyatroyu yanyana yürütmeye çalışan Baskın, Ankara’da olduğu süre içerisinde gençlik oyunları sahneledi ve Ankara Sanat Tiyatrosu’nda birçok oyunda yönetmen yardımcısı olarak çalıştı.

Rol Aldığı oyunlar

Satıcının Ölümü

Canavar Sofrası,

Babayiğit

Hamlet 70

Müfettiş,

Sait Hopsait

Hitler Rejiminin Korku ve Sefaleti

403. Kilometre,

Ana 1

Dimitrof

Nereye Payidar?

Aladağlı Mıho

804 İşçi 1

1871 Komün Günleri 1

Hikâye-i Mahmut Bedrettin

Rumuz Goncagül 1

Küçük Adam Ne Oldu Sana?

Yaz Misafirleri 1

Galile

Taziye

Misafir

Bir Şehnaz Oyun

Bir Ceza Avukatının Anıları

Nafile Dünya

Bir Halk Düşmanı

Zengin Mutfağı

Özgürlüğün Bedeli

Silahşörün Gölgesi

Sonuncular

Sacco ile Vanzetti

Ayak Takımı Arasında

Yer Demir Gök Bakır

Sakıncalı Piyade

Murtaza

Tırpan F

Teneke

Partimizin Adayı

Midirfillik

Pislik

Örnek Suçlar

Düğün ya da Davul

Helikopter

Ağır Roman

Memleketimden İnsan Manzaraları

Fatma, Ali ve Başkaları

Yalancı Tanık

İvan İvanoviç Var mıydı? Yok muydu?

Demokles’in Kılıcı

Yönettiği Oyunlar

Carrar Ananın Silahları

Savaş Oyunu,

Özgürlüğün Bedeli

Kadınlar ve Deniz

Partimizin Adayı

Pislik

Örnek Suçlar

Rol Aldığı Sinema Filmleri

Nefes: Yer Eksi İki

Yıldızlar da Kayar: Popstar

Bebek Geliyorum Demez

Mucize

Babam

İlk Öpücük

Küçük Esnaf

Şevkat Yerimdar 2

Yolunda A.Ş: Çinçin Bağları Hikayesi

Mucize

Sürgün İnek

Hadi İnşallah

Bizum Hoca

Sadece Sen

Hayat Sana Güzel

Şevkat Yerimdar

Hükümet Kadın

Devrimden Sonra

Vizontele

Vizontele Tuuba

Kahpe Bizans,

Eylül Fırtınası

Hiçbiryerde

O da Beni Seviyor

Çark,

Yolun Sonundaki Karanlık

Yasak Cennet

Düttürü Dünya,

Sen de Gitme Triandafilis

Yazılar Filmatik

Die Zeit der Rache

Kaçıklık Diploması

Mavi Sürgün

El Kapıları

Yaz Yağmuru

Yaban

Oyunlarla Yaşayanlar

Parçalanma

Abdülhamit Düşerken

G.O.R.A

Derviş

İntikam Zamanı

Sükut Altındır

Duruşma

Kısık Ateşte 15 Dakika

Organize İşler

Unutulmayanlar

Beynelmilel

Beyaz Melek,

Güneşi Gördüm

Neşeli Hayat

Rina

Rol Aldığı Diziler

İkinci Bahar

Bizimkiler (1997-2002)

Her Şey Aşk İçin

Ayrılsak da Beraberiz

Cahide

Kurtuluş

Ateşten Günler

Hayal Köy

Ruhsar (1998)

Mihriban

Sibel (1998)

Kumkapı Olayı-Üzgünüm

Kantodan Tangoya

Galata

Aile Bağları

Dost Eller

Deniz Gurbetçileri

Zalim

Akasya Pasajı

Emanet

Ay Işığı Neredesin

Tarçın Konuştu

Çılgın Yuva

Hasret

Son Osmanlı

Fırtına

Tatlı Bela Fadime (Reis) (2007-2008)

Akasya Durağı (Osman Aga Şentürk / İsmail / Boris) (2008-2012)

Bizim Okul (2013)

Her Şey Yolunda Merkez (2013)

Şevkat Yerimdar (2013) (Film)

Gurbette Aşk Bir Yastıkta

Roman Havası (2014-2015)

Arka Sokaklar (Konuk oyuncu) (2015)

Bana Baba Dedi (2015)

Rüzgarın Kalbi (2016)

Nerdesin Birader (2017)

Kuzey Yıldızı İlk Aşk (2019-2021)

Atiye (2019-2020)

Hanımağa’nın Gelinleri (2020) TV filmi

Yargı (Merdan Kaya) (2021-)

Aldığı Ödüller

-10. ÇASOD Oyuncu Ödülleri 2003 “Jüri Özel Ödülü” (9 filminin diğer oyuncuları Serra Yılmaz, Ali Poyrazoğlu, Ozan Güven, Fikret Kuşkan, Rafa Radomisli ve Esin Pervane ile birlikte)

-14. Altın Koza Film Festivali 2007, “En İyi Erkek Oyuncu” ödülü (Beynelmilel)

-6th Pune International Film Festival 2008 (Hindistan), “En İyi Erkek Oyuncu” ödülü (Beynelmilel)

-7th Karaçi International Film Festival 2009 (Pakistan), “En İyi Başrol Oyuncusu” ödülü (Beynelmilel)

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